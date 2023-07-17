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Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
11:46 17.07.2023 (обновлено: 12:01 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884577349.html
Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму
Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму
Минимум 50 тысяч туристов находятся в данный момент в Крыму, большинство из них заехали на собственных автомобилях, сообщил РИА Новости глава Общенационального... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:46
2023-07-17T12:01
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минимум 50 тысяч туристов находятся в данный момент в Крыму, большинство из них заехали на собственных автомобилях, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "По меньшей мере 50 тысяч туристов находятся сейчас в Крыму. Больше всего из них прибыло на полуостров на личном транспорте", - сообщил Волков. При этом он отметил, что с отельерами Крыма ведется работа и прорабатываются различные варианты по размещению тех туристов, у которых в ближайшие дни заканчивается отдых. "Решение по бесплатному продлению проживания в отелях Крыма еще не принято. Его не предоставят все. Где-то есть возможность продлить или предоставить скидку, где-то нет из-за загрузки или по другим причинам", - указал глава ОСИГ. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что союз связался с местами размещения в Крыму, где им пообещали, что туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечат размещение за счет отеля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.
https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html
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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), ЧП на Крымском мосту
Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму

Глава ОСИГ Волков: не менее пятидесяти тысяч туристов находятся в данный момент в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка
Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минимум 50 тысяч туристов находятся в данный момент в Крыму, большинство из них заехали на собственных автомобилях, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
«
"По меньшей мере 50 тысяч туристов находятся сейчас в Крыму. Больше всего из них прибыло на полуостров на личном транспорте", - сообщил Волков.
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При этом он отметил, что с отельерами Крыма ведется работа и прорабатываются различные варианты по размещению тех туристов, у которых в ближайшие дни заканчивается отдых. "Решение по бесплатному продлению проживания в отелях Крыма еще не принято. Его не предоставят все. Где-то есть возможность продлить или предоставить скидку, где-то нет из-за загрузки или по другим причинам", - указал глава ОСИГ.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что союз связался с местами размещения в Крыму, где им пообещали, что туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечат размещение за счет отеля.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.
Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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