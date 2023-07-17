https://ria.ru/20230717/krym-1884577349.html

Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму

Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023

Стало известно, сколько туристов сейчас находится в Крыму

Минимум 50 тысяч туристов находятся в данный момент в Крыму, большинство из них заехали на собственных автомобилях, сообщил РИА Новости глава Общенационального... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:46

2023-07-17T11:46

2023-07-17T12:01

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минимум 50 тысяч туристов находятся в данный момент в Крыму, большинство из них заехали на собственных автомобилях, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "По меньшей мере 50 тысяч туристов находятся сейчас в Крыму. Больше всего из них прибыло на полуостров на личном транспорте", - сообщил Волков. При этом он отметил, что с отельерами Крыма ведется работа и прорабатываются различные варианты по размещению тех туристов, у которых в ближайшие дни заканчивается отдых. "Решение по бесплатному продлению проживания в отелях Крыма еще не принято. Его не предоставят все. Где-то есть возможность продлить или предоставить скидку, где-то нет из-за загрузки или по другим причинам", - указал глава ОСИГ. Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии сообщил, что союз связался с местами размещения в Крыму, где им пообещали, что туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечат размещение за счет отеля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 8.50, паромная переправа заработала в 10.00.

https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884567634.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), чп на крымском мосту