https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда - РИА Новости, 17.07.2023
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда
Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:49
2023-07-17T09:49
2023-07-17T11:40
туризм
новости - туризм
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Что касается выезда из Крыма, по нашим данным, речь идет о порядка 20 тысячах человек, которые сегодня-завтра должны покидать места отдыха. Мы связались с местами размещения, они обещают тем туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечить размещение за счет отеля", - сказал Уманский. "Примерно 20 тысяч туристов в ближайшие дни должны будут прибыть на полуостров и начать свой отдых", - добавил он. Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/krym-1884540834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда
Российский союз туриндустрии: отели в Крыму готовы бесплатно продлить проживание туристов