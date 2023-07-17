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РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
09:49 17.07.2023 (обновлено: 11:40 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда - РИА Новости, 17.07.2023
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда
Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:49
2023-07-17T11:40
туризм
новости - туризм
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Что касается выезда из Крыма, по нашим данным, речь идет о порядка 20 тысячах человек, которые сегодня-завтра должны покидать места отдыха. Мы связались с местами размещения, они обещают тем туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечить размещение за счет отеля", - сказал Уманский. "Примерно 20 тысяч туристов в ближайшие дни должны будут прибыть на полуостров и начать свой отдых", - добавил он. Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/krym-1884540834.html
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новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда

Российский союз туриндустрии: отели в Крыму готовы бесплатно продлить проживание туристов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье Крыма
Вид на Черноморское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье Крыма. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«
"Что касается выезда из Крыма, по нашим данным, речь идет о порядка 20 тысячах человек, которые сегодня-завтра должны покидать места отдыха. Мы связались с местами размещения, они обещают тем туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечить размещение за счет отеля", - сказал Уманский.
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"Примерно 20 тысяч туристов в ближайшие дни должны будут прибыть на полуостров и начать свой отдых", - добавил он.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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