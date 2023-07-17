https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html

РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда

РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда - РИА Новости, 17.07.2023

РСТ назвал число туристов, которые должны выехать из Крыма и заехать туда

Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:49

2023-07-17T09:49

2023-07-17T11:40

туризм

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отели в Крыму позволят бесплатно пожить туристам, которые не могут выехать с полуострова, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Что касается выезда из Крыма, по нашим данным, речь идет о порядка 20 тысячах человек, которые сегодня-завтра должны покидать места отдыха. Мы связались с местами размещения, они обещают тем туристам, у которых возникнут сложности с выездом, обеспечить размещение за счет отеля", - сказал Уманский. "Примерно 20 тысяч туристов в ближайшие дни должны будут прибыть на полуостров и начать свой отдых", - добавил он. Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/krym-1884540834.html

https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), чп на крымском мосту, республика крым