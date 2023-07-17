Рейтинг@Mail.ru
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:31 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krym-1884540834.html
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги - РИА Новости, 17.07.2023
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:31
2023-07-17T09:31
туризм
новости - туризм
краснодарский край
чп на крымском мосту
российский союз туриндустрии (рст)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583568_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_b5fba150ea9d9538a9e946ee2ac90e51.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Ни о каких штрафах и еще каких-то удержаниях (для опоздавших к местам отдыха в Крыму - ред.) речи быть не может. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно", - сказал Уманский. Он посоветовал туристам, которые еще в дороге, поискать альтернативные варианты размещения, чтобы их забронировать и сменить направление движения. "Благо, места на других курортах есть. Но мы понимаем, что параллельно нужно будет востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, и если тут будут какие-то вопросы возникать, то туристы могут обращаться в Российский союз туриндустрии. Мы будем подключаться, помогать", - добавил он.
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T09:31
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583568_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1cea97128edbd6007cab86be80e747c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, краснодарский край, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, видео
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Российский союз туриндустрии (РСТ), Республика Крым
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
2023-07-17T09:31
true
PT1M09S
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги

Глава РСТ Уманский: опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
«
"Ни о каких штрафах и еще каких-то удержаниях (для опоздавших к местам отдыха в Крыму - ред.) речи быть не может. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно", - сказал Уманский.
Он посоветовал туристам, которые еще в дороге, поискать альтернативные варианты размещения, чтобы их забронировать и сменить направление движения. "Благо, места на других курортах есть. Но мы понимаем, что параллельно нужно будет востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, и если тут будут какие-то вопросы возникать, то туристы могут обращаться в Российский союз туриндустрии. Мы будем подключаться, помогать", - добавил он.
 
ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайЧП на Крымском мостуРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала