https://ria.ru/20230717/krym-1884540834.html

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги - РИА Новости, 17.07.2023

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги

Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:31

2023-07-17T09:31

2023-07-17T09:31

туризм

новости - туризм

краснодарский край

чп на крымском мосту

российский союз туриндустрии (рст)

республика крым

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Ни о каких штрафах и еще каких-то удержаниях (для опоздавших к местам отдыха в Крыму - ред.) речи быть не может. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно", - сказал Уманский. Он посоветовал туристам, которые еще в дороге, поискать альтернативные варианты размещения, чтобы их забронировать и сменить направление движения. "Благо, места на других курортах есть. Но мы понимаем, что параллельно нужно будет востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, и если тут будут какие-то вопросы возникать, то туристы могут обращаться в Российский союз туриндустрии. Мы будем подключаться, помогать", - добавил он.

краснодарский край

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T09:31 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, краснодарский край, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, видео