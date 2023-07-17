https://ria.ru/20230717/krym-1884540834.html
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги - РИА Новости, 17.07.2023
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:31
2023-07-17T09:31
2023-07-17T09:31
туризм
новости - туризм
краснодарский край
чп на крымском мосту
российский союз туриндустрии (рст)
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Ни о каких штрафах и еще каких-то удержаниях (для опоздавших к местам отдыха в Крыму - ред.) речи быть не может. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно", - сказал Уманский. Он посоветовал туристам, которые еще в дороге, поискать альтернативные варианты размещения, чтобы их забронировать и сменить направление движения. "Благо, места на других курортах есть. Но мы понимаем, что параллельно нужно будет востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, и если тут будут какие-то вопросы возникать, то туристы могут обращаться в Российский союз туриндустрии. Мы будем подключаться, помогать", - добавил он.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T09:31
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, краснодарский край, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, видео
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Российский союз туриндустрии (РСТ), Республика Крым
Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
Глава РСТ Уманский: опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
«
"Ни о каких штрафах и еще каких-то удержаниях (для опоздавших к местам отдыха в Крыму - ред.) речи быть не может. Деньги в полном объеме всем вернутся, беспокоиться не нужно", - сказал Уманский.
Он посоветовал туристам, которые еще в дороге, поискать альтернативные варианты размещения, чтобы их забронировать и сменить направление движения. "Благо, места на других курортах есть. Но мы понимаем, что параллельно нужно будет востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, и если тут будут какие-то вопросы возникать, то туристы могут обращаться в Российский союз туриндустрии. Мы будем подключаться, помогать", - добавил он.