Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884524917.html
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:22
2023-07-17T07:57
олег крючков
сергей аксенов (политик)
республика крым
крымский мост
общество
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579989153_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_b557522971d1bfca5a5f4920b20fa531.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Республиканским Центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов", - написал Крючков в своем телеграм-канале. Он также опубликовал ссылку чат-бот: https://t.me/touristCrimea_bot.
https://ria.ru/20230717/most-1884524580.html
https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579989153_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_fc7cac272acafe9e5b8189ce4440f0de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, общество, чп на крымском мосту
Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Крымский мост, Общество, ЧП на Крымском мосту
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту

Советник Крючков: в Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Светлана Баева Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
07:19
"Республиканским Центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
Он также опубликовал ссылку чат-бот: https://t.me/touristCrimea_bot.
Остановлено автомобильное движение – Аксенов о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Аксенов уточнил, когда возобновят движение поездов по Крымскому мосту
07:05
 
Олег КрючковСергей Аксенов (политик)Республика КрымКрымский мостОбществоЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала