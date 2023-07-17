https://ria.ru/20230717/krym-1884524917.html
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:22
2023-07-17T07:22
2023-07-17T07:57
олег крючков
сергей аксенов (политик)
республика крым
крымский мост
общество
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Республиканским Центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов", - написал Крючков в своем телеграм-канале. Он также опубликовал ссылку чат-бот: https://t.me/touristCrimea_bot.
https://ria.ru/20230717/most-1884524580.html
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олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, общество, чп на крымском мосту
Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Крымский мост, Общество, ЧП на Крымском мосту
В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту
Советник Крючков: в Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту