https://ria.ru/20230717/krym-1884521527.html

В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту

В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту - РИА Новости, 17.07.2023

В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту

В Крыму после ЧП на Крымском мосту организовали движение туристов по альтернативному маршруту, пункты пропуска на севере полуострова работают в обычном режиме,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:27

2023-07-17T06:27

2023-07-17T07:57

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

олег крючков

джанкой

армянск

крымский мост

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму после ЧП на Крымском мосту организовали движение туристов по альтернативному маршруту, пункты пропуска на севере полуострова работают в обычном режиме, сообщил советник глава республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230717/probka-1884521081.html

джанкой

армянск

республика крым

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новости - туризм, сергей аксенов (политик), олег крючков, джанкой, армянск, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту