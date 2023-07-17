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В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту - РИА Новости, 17.07.2023
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06:27 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884521527.html
В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту
В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту
В Крыму после ЧП на Крымском мосту организовали движение туристов по альтернативному маршруту, пункты пропуска на севере полуострова работают в обычном режиме,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:27
2023-07-17T07:57
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
олег крючков
джанкой
армянск
крымский мост
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму после ЧП на Крымском мосту организовали движение туристов по альтернативному маршруту, пункты пропуска на севере полуострова работают в обычном режиме, сообщил советник глава республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230717/probka-1884521081.html
джанкой
армянск
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новости - туризм, сергей аксенов (политик), олег крючков, джанкой, армянск, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту
Новости - Туризм, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Джанкой, Армянск, Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
В Крыму организовали движение туристов по альтернативному маршруту

В Крыму после ЧП на мосту организовали движение туристов по альтернативному маршруту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму после ЧП на Крымском мосту организовали движение туристов по альтернативному маршруту, пункты пропуска на севере полуострова работают в обычном режиме, сообщил советник глава республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту до трех километров
06:16
 
Новости - ТуризмСергей Аксенов (политик)Олег КрючковДжанкойАрмянскКрымский мостРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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