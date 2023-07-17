https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html

"Прикрылись родителями". Что сделали с сибирским подростком одноклассники

"Прикрылись родителями". Что сделали с сибирским подростком одноклассники - РИА Новости, 17.07.2023

"Прикрылись родителями". Что сделали с сибирским подростком одноклассники

Брызнули в лицо перцовым баллончиком, жестоко избили камнями и нанесли десятки ножевых ранений — в Новосибирской области двоих подростков подозревают в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:02

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Брызнули в лицо перцовым баллончиком, жестоко избили камнями и нанесли десятки ножевых ранений — в Новосибирской области двоих подростков подозревают в покушении на убийство сверстника. Их задержали. Но в селе, где все произошло, боятся повторных нападений — и у них есть для этого основания.Жуткая находкаВ конце июня на берегу реки Иня возле деревни Плотниково местный рыбак наткнулся на едва живого подростка — в крови, без сознания. Сразу вызвал скорую, и уже спустя час школьника доставили в райбольницу. Там диагностировали множество ушибов, а также десятки резаных ран, в том числе на голове.Выяснили личность пациента: 15-летний Андрей (имена всех несовершеннолетних изменены) из Плотниково. Некоторое время он оставался в реанимации. Когда же пришел в себя, отказался назвать следователям имена нападавших."Ничего плохого о нем сказать не могу, — говорит Николай, один из знакомых подростка. — Учится неплохо, увлекается спортом. Семья вполне благополучная. Мы все были шокированы случившимся".Денежный долгВозбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Оперативники установили, что накануне ЧП Андрей собирался встретиться с приятелями.Школьник все же сообщил их имена: Денис и Иван — сверстник и на год младше.Обоих задержали и допросили. По версии следствия, в ночь на 29 июня они заманили Андрея к реке. Распылили в лицо перцовый баллончик, затем жестоко избили и изрезали ножом.О причинах конфликта официальной информации нет. В селе одни утверждают — из-за девушки, другие — из-за денег. "Он отлично знает обоих, — объясняет ученик местной школы Никита. — Я бы даже сказал, что они дружили: почти все свободное время проводили вместе. Насколько мне известно, недавно Денис занял у Андрея несколько тысяч рублей. А когда тот стал напоминать про долг, пригласил на разговор. Там все и случилось. Такое ощущение, что парня вообще хотели убить".По словам сельчан, когда к Денису домой пришли оперативники и сообщили, что его подозревают в покушении на убийство, тот очень удивился. Не ожидал, что приятель выжил.У избитого забрали телефон, а самого оттащили в кусты. Если б не рыбак, школьник скончался бы от кровопотери, уверены в Плотниково.Неоднозначное решениеОба подозреваемых тоже из благополучных семей. На учете нигде не состояли."Иван с Андреем одноклассники, — продолжает Никита. — Также они вместе посещали секцию тайского бокса. Дениса знаю не так хорошо, но каких-то серьезных проблем с поведением раньше не было. Как и у Вани. Вполне адекватные парни".По решению районного суда Дениса на два месяца отправили в СИЗО, Ивана же — лишь под домашний арест. Многих в селе это очень удивило и даже возмутило. Там считают, что все дело в связях."Его мать работает в том суде, — говорит жительница Плотниково Наталья. — А бабушка ранее возглавляла сельсовет. И хотя уже давно на пенсии, у нее много влиятельных знакомых. Не исключено, что они вмешались в ситуацию".Группа активистов уже попросила областную прокуратуру, управление СК и новосибирского детского омбудсмена взять расследование на контроль. Призывают ужесточить меру пресечения."Хорошо, что сейчас летние каникулы, — этот парень хотя бы не ходит в школу с остальными детьми, — добавляет Наталья. — Лично я не хочу, чтобы он где-то пересекался с моим сыном".Есть и те, кто отнесся к решению суда спокойно. "Я знаю и Ивана, и его маму очень давно, — написала в местной группе в соцсети "ВК" Елена, тоже из Плотниково. — Могу сказать, что она тоже была шокирована поступком сына и не собирается его выгораживать. Если виновен, пусть ответит по закону".Родные подростков собирают положительные характеристики. Однако желающих дать их не так много.Сотрудникам СК предстоит выяснить, что именно привело к конфликту, изучить все обстоятельства. Если вину школьников докажут в суде, то, согласно УК, им грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html

https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html

https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html

новосибирская область

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)