https://ria.ru/20230717/kreyser-1884750843.html

Крейсер "Петр Великий" не планируют списывать, сообщил источник

Крейсер "Петр Великий" не планируют списывать, сообщил источник - РИА Новости, 17.07.2023

Крейсер "Петр Великий" не планируют списывать, сообщил источник

Никаких решений по тяжелому атомному ракетному крейсеру (ТАРК) "Петр Великий" не принималось, корабль находится в боевом составе Северного флота и выполняет... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:25

2023-07-17T21:25

2023-07-17T21:25

безопасность

севмаш

нато

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Никаких решений по тяжелому атомному ракетному крейсеру (ТАРК) "Петр Великий" не принималось, корабль находится в боевом составе Северного флота и выполняет задачи по своему предназначению, сообщил РИА Новости источник на Северном флоте. Ранее некоторые СМИ сообщили, что крейсер "Петр Великий" будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля "Адмирал Нахимов". "Никаких решений по крейсеру "Петр Великий" не принималось. Он выполняет задачи по предназначению в составе Северного флота", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в настоящее время на крейсере " Петр Великий" проводится оценка объемов и стоимости предстоящих ремонтных работ. Оценивается состояние всех внутрикорабельных систем, агрегатов и оборудования. Это кропотливая работа с привлечением ряда специалистов ОПК. В то же время на заводе "Севмаш" завершаются работы по ремонту и модернизации ТАРКР "Адмирал Нахимов". По завершении модернизации крейсер сможет использовать в качестве главного ударного оружия крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" относятся к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и являются самыми крупными надводными кораблями в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Они оснащены ядерной энергетической установкой. Предназначены для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны, для чего на борту находятся ЗРК С-300 "Форт" и противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК".

https://ria.ru/20230717/aviatsiya-1884147794.html

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безопасность, севмаш, нато, вмф рф, зрк с-300