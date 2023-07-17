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Военные средства не могут разрешить конфликт на Украине, заявила КНР в ООН
Военные средства не могут разрешить конфликт на Украине, заявила КНР в ООН - РИА Новости, 17.07.2023
Военные средства не могут разрешить конфликт на Украине, заявила КНР в ООН
События на поле боя показывают, что военные средства не могут разрешить украинский кризис, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:51
2023-07-17T23:51
2023-07-17T23:52
специальная военная операция на украине
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гэн шуан
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ООН, 17 июл – РИА Новости. События на поле боя показывают, что военные средства не могут разрешить украинский кризис, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. "Мы должны увеличить усилия для содействия переговорам о мире. Развитие событий на поле боя показывает, что военные средства не могут разрешить украинский кризис", - сказал Гэн Шуан. По его словам, продолжение конфликта лишь принесет больше страданий мирным жителям лицам и приведет к более непредсказуемым ситуациям. "Рациональные голоса, которые выступают в поддержку возобновления переговоров, звучат все сильнее и сильнее: развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки выдвинули мирные предложения", - добавил он.
https://ria.ru/20230623/marshrut-1879874322.html
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в мире, украина, китай, азия, гэн шуан, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Азия, Гэн Шуан, ООН
Военные средства не могут разрешить конфликт на Украине, заявила КНР в ООН
КНР в ООН: события на поле боя показали, что военные средства не решат украинский кризис