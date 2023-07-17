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Экс-глава полиции Нью-Йорка высказался о найденном в Белом доме кокаине - РИА Новости, 17.07.2023
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17:48 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/kokain-1884713804.html
Экс-глава полиции Нью-Йорка высказался о найденном в Белом доме кокаине
Экс-глава полиции Нью-Йорка высказался о найденном в Белом доме кокаине - РИА Новости, 17.07.2023
Экс-глава полиции Нью-Йорка высказался о найденном в Белом доме кокаине
Секретная служба знает, кому принадлежит найденный в Белом доме в США кокаин, но решила замять дело, считает бывший начальник полиции Нью-Йорка, спонсор... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:48
2023-07-17T17:48
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Секретная служба знает, кому принадлежит найденный в Белом доме в США кокаин, но решила замять дело, считает бывший начальник полиции Нью-Йорка, спонсор республиканцев Бернард Керик, слова которого приводит New York Post.Полиция 13 июля сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции. "Они никого не нашли, потому что они не хотели никого найти", - приводит газета слова экс-главы полиции Нью-Йорка Керика, который считается приближенным к бывшему президенту Дональду Трампу. По словам Керика, Секретная служба трижды меняла точное место нахождения кокаина, это указывает на то, что спецслужба пыталась скрыть настоящее место находки. Еще более удивительным Керик считает довод Секретной службы о том, что кокаин был оставлен в месте, расположенном вне зоны видимости камер. По его словам, сотрудники спецслужбы могли бы отследить человека, оставившего кокаин, при его подходе к месту, якобы находившемуся в "мертвой зоне". Секретная служба 2 июля обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
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нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден
Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден
Экс-глава полиции Нью-Йорка высказался о найденном в Белом доме кокаине

Экс-глава полиции Нью-Йорка Керик: Секретная служба знает, чей кокаин нашли в Белом доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома
Здание Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Секретная служба знает, кому принадлежит найденный в Белом доме в США кокаин, но решила замять дело, считает бывший начальник полиции Нью-Йорка, спонсор республиканцев Бернард Керик, слова которого приводит New York Post.
Полиция 13 июля сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции.
"Они никого не нашли, потому что они не хотели никого найти", - приводит газета слова экс-главы полиции Нью-Йорка Керика, который считается приближенным к бывшему президенту Дональду Трампу.
По словам Керика, Секретная служба трижды меняла точное место нахождения кокаина, это указывает на то, что спецслужба пыталась скрыть настоящее место находки. Еще более удивительным Керик считает довод Секретной службы о том, что кокаин был оставлен в месте, расположенном вне зоны видимости камер. По его словам, сотрудники спецслужбы могли бы отследить человека, оставившего кокаин, при его подходе к месту, якобы находившемуся в "мертвой зоне".
Секретная служба 2 июля обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Нью-Йорк (город)СШАДональд ТрампДжо БайденХантер Байден
 
 
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