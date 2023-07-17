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Путин встретится с губернатором Иркутской области - РИА Новости, 17.07.2023
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12:00 17.07.2023 (обновлено: 12:17 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/kobzev-1884581525.html
Путин встретится с губернатором Иркутской области
Путин встретится с губернатором Иркутской области - РИА Новости, 17.07.2023
Путин встретится с губернатором Иркутской области
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:00
2023-07-17T12:17
иркутская область
политика
россия
игорь кобзев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент, как планировалось раньше, проведет еще целый ряд рабочих встреч, одна из встреч будет с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в середине дня", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221221/putin-1840244706.html
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иркутская область, политика, россия, игорь кобзев, владимир путин, дмитрий песков
Иркутская область, Политика, Россия, Игорь Кобзев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Иркутской области

Песков сообщил, что Путин встретится с губернатором Иркутской области Кобзевым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент, как планировалось раньше, проведет еще целый ряд рабочих встреч, одна из встреч будет с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в середине дня", - сказал Песков журналистам.
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Иркутская областьПолитикаРоссияИгорь КобзевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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