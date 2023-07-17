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Путин встретится с губернатором Иркутской области
Путин встретится с губернатором Иркутской области - РИА Новости, 17.07.2023
Путин встретится с губернатором Иркутской области
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:00
2023-07-17T12:00
2023-07-17T12:17
иркутская область
политика
россия
игорь кобзев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент, как планировалось раньше, проведет еще целый ряд рабочих встреч, одна из встреч будет с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в середине дня", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221221/putin-1840244706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, политика, россия, игорь кобзев, владимир путин, дмитрий песков
Иркутская область, Политика, Россия, Игорь Кобзев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Иркутской области
Песков сообщил, что Путин встретится с губернатором Иркутской области Кобзевым