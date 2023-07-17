https://ria.ru/20230717/kobzev-1884581525.html

Путин встретится с губернатором Иркутской области

Путин встретится с губернатором Иркутской области - РИА Новости, 17.07.2023

Путин встретится с губернатором Иркутской области

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:00

2023-07-17T12:00

2023-07-17T12:17

иркутская область

политика

россия

игорь кобзев

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745912210_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c1f931e79d68145f186a8f23c6bedea0.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент, как планировалось раньше, проведет еще целый ряд рабочих встреч, одна из встреч будет с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в середине дня", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221221/putin-1840244706.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иркутская область, политика, россия, игорь кобзев, владимир путин, дмитрий песков