https://ria.ru/20230717/knigi-1884725397.html

"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора

"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора - РИА Новости, 17.07.2023

"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора

Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:43

2023-07-17T18:43

2023-07-17T18:44

сальвадор

москва

антуан де сент-экзюпери

культура

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны Библиотеке иностранной литературы, сообщили в пресс-службе учреждения. "17 июля Библиотеку иностранной литературы посетил посол Сантакрусом Пердомо. Продолжая добрые традиции многолетнего тесного сотрудничества, дипломат передал ценные книжные дары. Жемчужиной книжной подборки, изданной министерством культуры Республики Эль-Сальвадор и преподнесенной Сантакрусом Пердомо, стала повесть "Маленький принц", – говорится в сообщении.Книга издана на испанском и на языке науат, исконном языке индейского населения центральноамериканской республики, который находится под угрозой исчезновения, отметили в пресс-службе. Также, по словам посла Сальвадора, одним из важнейших направлений политики Сальвадора является сохранение лингвистического наследия. "Маленький принц" входит в перечень книг, обязательных для прочтения всем студентам Сальвадора. В этой книге много историй с большим смыслом. О том, как смотреть на жизнь и как к ней относиться. Есть еще один интересный факт: супруга автора, Антуана де Сент-Экзюпери, была уроженкой Сальвадора", – приводятся слова Пердомо.

https://ria.ru/20230629/bilioteka-1881320898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сальвадор, москва, антуан де сент-экзюпери