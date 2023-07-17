https://ria.ru/20230717/knigi-1884725397.html
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора - РИА Новости, 17.07.2023
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора
Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:43
2023-07-17T18:43
2023-07-17T18:44
сальвадор
москва
антуан де сент-экзюпери
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93113/58/931135826_0:437:1886:1498_1920x0_80_0_0_cce191cac6a62f8b1ffd1ba0ab42f3b2.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны Библиотеке иностранной литературы, сообщили в пресс-службе учреждения. "17 июля Библиотеку иностранной литературы посетил посол Сантакрусом Пердомо. Продолжая добрые традиции многолетнего тесного сотрудничества, дипломат передал ценные книжные дары. Жемчужиной книжной подборки, изданной министерством культуры Республики Эль-Сальвадор и преподнесенной Сантакрусом Пердомо, стала повесть "Маленький принц", – говорится в сообщении.Книга издана на испанском и на языке науат, исконном языке индейского населения центральноамериканской республики, который находится под угрозой исчезновения, отметили в пресс-службе. Также, по словам посла Сальвадора, одним из важнейших направлений политики Сальвадора является сохранение лингвистического наследия. "Маленький принц" входит в перечень книг, обязательных для прочтения всем студентам Сальвадора. В этой книге много историй с большим смыслом. О том, как смотреть на жизнь и как к ней относиться. Есть еще один интересный факт: супруга автора, Антуана де Сент-Экзюпери, была уроженкой Сальвадора", – приводятся слова Пердомо.
https://ria.ru/20230629/bilioteka-1881320898.html
сальвадор
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93113/58/931135826_0:260:1886:1675_1920x0_80_0_0_133ef70c91432b9becb9a3aead88a8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сальвадор, москва, антуан де сент-экзюпери
Сальвадор, Москва, Антуан де Сент-Экзюпери, Культура
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора
Посол подарил "Иностранке ""Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны Библиотеке иностранной литературы, сообщили в пресс-службе учреждения.
«
"17 июля Библиотеку иностранной литературы посетил посол Сантакрусом Пердомо. Продолжая добрые традиции многолетнего тесного сотрудничества, дипломат передал ценные книжные дары. Жемчужиной книжной подборки, изданной министерством культуры Республики Эль-Сальвадор и преподнесенной Сантакрусом Пердомо, стала повесть "Маленький принц", – говорится в сообщении.
Книга издана на испанском и на языке науат, исконном языке индейского населения центральноамериканской республики, который находится под угрозой исчезновения, отметили в пресс-службе.
Также, по словам посла Сальвадора, одним из важнейших направлений политики Сальвадора является сохранение лингвистического наследия.
"Маленький принц" входит в перечень книг, обязательных для прочтения всем студентам Сальвадора. В этой книге много историй с большим смыслом. О том, как смотреть на жизнь и как к ней относиться. Есть еще один интересный факт: супруга автора, Антуана де Сент-Экзюпери, была уроженкой Сальвадора", – приводятся слова Пердомо.
Мариупольский библиотекарь рассказала, как им навязывали книги о Бандере