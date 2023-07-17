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"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора - РИА Новости, 17.07.2023
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Культура
 
18:43 17.07.2023 (обновлено: 18:44 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/knigi-1884725397.html
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора - РИА Новости, 17.07.2023
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора
Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:43
2023-07-17T18:44
сальвадор
москва
антуан де сент-экзюпери
культура
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны Библиотеке иностранной литературы, сообщили в пресс-службе учреждения. &quot;17 июля Библиотеку иностранной литературы посетил посол Сантакрусом Пердомо. Продолжая добрые традиции многолетнего тесного сотрудничества, дипломат передал ценные книжные дары. Жемчужиной книжной подборки, изданной министерством культуры Республики Эль-Сальвадор и преподнесенной Сантакрусом Пердомо, стала повесть &quot;Маленький принц&quot;, – говорится в сообщении.Книга издана на испанском и на языке науат, исконном языке индейского населения центральноамериканской республики, который находится под угрозой исчезновения, отметили в пресс-службе. Также, по словам посла Сальвадора, одним из важнейших направлений политики Сальвадора является сохранение лингвистического наследия. "Маленький принц" входит в перечень книг, обязательных для прочтения всем студентам Сальвадора. В этой книге много историй с большим смыслом. О том, как смотреть на жизнь и как к ней относиться. Есть еще один интересный факт: супруга автора, Антуана де Сент-Экзюпери, была уроженкой Сальвадора", – приводятся слова Пердомо.
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сальвадор, москва, антуан де сент-экзюпери
Сальвадор, Москва, Антуан де Сент-Экзюпери, Культура
"Иностранке" подарили "Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора

Посол подарил "Иностранке ""Маленького принца" на языке индейцев Сальвадора

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Маленький принц"
Кадр из кинофильма Маленький принц - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол Сальвадора в Москве Юрий Павел Сантакрус Пердомо передал в дар книгу "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери на языке коренных индейцев своей страны Библиотеке иностранной литературы, сообщили в пресс-службе учреждения.
«

"17 июля Библиотеку иностранной литературы посетил посол Сантакрусом Пердомо. Продолжая добрые традиции многолетнего тесного сотрудничества, дипломат передал ценные книжные дары. Жемчужиной книжной подборки, изданной министерством культуры Республики Эль-Сальвадор и преподнесенной Сантакрусом Пердомо, стала повесть "Маленький принц", – говорится в сообщении.

Книга издана на испанском и на языке науат, исконном языке индейского населения центральноамериканской республики, который находится под угрозой исчезновения, отметили в пресс-службе.
Также, по словам посла Сальвадора, одним из важнейших направлений политики Сальвадора является сохранение лингвистического наследия.
"Маленький принц" входит в перечень книг, обязательных для прочтения всем студентам Сальвадора. В этой книге много историй с большим смыслом. О том, как смотреть на жизнь и как к ней относиться. Есть еще один интересный факт: супруга автора, Антуана де Сент-Экзюпери, была уроженкой Сальвадора", – приводятся слова Пердомо.
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КультураСальвадорМоскваАнтуан де Сент-Экзюпери
 
 
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