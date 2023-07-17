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"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах - РИА Новости, 17.07.2023
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01:04 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/kloun-1884510711.html
"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах
"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах - РИА Новости, 17.07.2023
"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах
Пользователи Twitter высмеяли фотографию Владимира Зеленского, выступающего в эфире шоу "Квартал-95" в нижнем белье. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T01:04
2023-07-17T01:04
в мире
украина
владимир зеленский
студия "квартал 95"
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли фотографию Владимира Зеленского, выступающего в эфире шоу "Квартал-95" в нижнем белье.Украинский режиссер Игорь Лопатенок опубликовал в своем микроблоге кадр из выступления Зеленского 2014 года с подписью "угадайте, что это за мужчина слева?". Читатели режиссера узнали на фото президента Украины."Самый высокооплачиваемый актер в мире", — написал Mohanad I. Almeshal."Это единственный и неповторимый Владимир Зеленский, клоун из цирка уродов", — прокомментировал Simionescu Bogdan."Он — шутка, которую никто не считает смешной", — высказался Daily Trite."Не могу разобрать без его зеленой униформы", — пошутил Cat Van Helsing.До избрания президентом Владимир Зеленский получил известность благодаря своей актерской и юмористической деятельности. Ранее он занимал пост художественного руководителя компании по производству аудиовизуального контента "Студия "Квартал 95".
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884504762.html
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в мире, украина, владимир зеленский, студия "квартал 95"
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Студия "Квартал 95"
"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах

Пользовали Twitter назвали Зеленского клоуном после выступления в трусах на сцене

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли фотографию Владимира Зеленского, выступающего в эфире шоу "Квартал-95" в нижнем белье.
Украинский режиссер Игорь Лопатенок опубликовал в своем микроблоге кадр из выступления Зеленского 2014 года с подписью "угадайте, что это за мужчина слева?". Читатели режиссера узнали на фото президента Украины.
© Twitter — Igor LopatonokСкриншот публикации Игоря Лопатенока в Twitter
Скриншот публикации Igor Lopatonok в Twitter
© Twitter — Igor Lopatonok
Скриншот публикации Игоря Лопатенока в Twitter
"Самый высокооплачиваемый актер в мире", — написал Mohanad I. Almeshal.
«
"Это единственный и неповторимый Владимир Зеленский, клоун из цирка уродов", — прокомментировал Simionescu Bogdan.
"Он — шутка, которую никто не считает смешной", — высказался Daily Trite.
"Не могу разобрать без его зеленой униформы", — пошутил Cat Van Helsing.
До избрания президентом Владимир Зеленский получил известность благодаря своей актерской и юмористической деятельности. Ранее он занимал пост художественного руководителя компании по производству аудиовизуального контента "Студия "Квартал 95".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтудия "Квартал 95"
 
 
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