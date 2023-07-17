https://ria.ru/20230717/kloun-1884510711.html

"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах

"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах - РИА Новости, 17.07.2023

"Клоун". В Сети высмеяли выступление Зеленского в трусах

Пользователи Twitter высмеяли фотографию Владимира Зеленского, выступающего в эфире шоу "Квартал-95" в нижнем белье. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T01:04

2023-07-17T01:04

2023-07-17T01:04

в мире

украина

владимир зеленский

студия "квартал 95"

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли фотографию Владимира Зеленского, выступающего в эфире шоу "Квартал-95" в нижнем белье.Украинский режиссер Игорь Лопатенок опубликовал в своем микроблоге кадр из выступления Зеленского 2014 года с подписью "угадайте, что это за мужчина слева?". Читатели режиссера узнали на фото президента Украины."Самый высокооплачиваемый актер в мире", — написал Mohanad I. Almeshal."Это единственный и неповторимый Владимир Зеленский, клоун из цирка уродов", — прокомментировал Simionescu Bogdan."Он — шутка, которую никто не считает смешной", — высказался Daily Trite."Не могу разобрать без его зеленой униформы", — пошутил Cat Van Helsing.До избрания президентом Владимир Зеленский получил известность благодаря своей актерской и юмористической деятельности. Ранее он занимал пост художественного руководителя компании по производству аудиовизуального контента "Студия "Квартал 95".

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884504762.html

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в мире, украина, владимир зеленский, студия "квартал 95"