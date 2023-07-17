Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ
Замминистра правительства хуситов: попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада
© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы (хуситы) во время митинга в Сане, Йемен
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы (хуситы) во время митинга в Сане, Йемен. Архивное фото
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Попытка покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ, заявил РИА Новости заместитель министра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи.
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"Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи.
По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах".
"Это также является свидетельством того, что российские СМИ смогли донести до международного общественного мнения правду о событиях, происходящих на Украине", - подчеркнул аль-Юсефи.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.