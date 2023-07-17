https://ria.ru/20230717/khusity-1884515223.html

Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ

Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ - РИА Новости, 17.07.2023

Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ

Попытка покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:27

2023-07-17T03:27

2023-07-17T03:27

москва

маргарита симоньян

ксения собчак

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

йемен

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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Попытка покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ, заявил РИА Новости заместитель министра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи. "Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи. По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах". "Это также является свидетельством того, что российские СМИ смогли донести до международного общественного мнения правду о событиях, происходящих на Украине", - подчеркнул аль-Юсефи. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html

москва

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, йемен