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Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ - РИА Новости, 17.07.2023
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03:27 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/khusity-1884515223.html
Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ
Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ - РИА Новости, 17.07.2023
Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ
Попытка покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:27
2023-07-17T03:27
москва
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
йемен
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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Попытка покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ, заявил РИА Новости заместитель министра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи. "Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи. По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах". "Это также является свидетельством того, что российские СМИ смогли донести до международного общественного мнения правду о событиях, происходящих на Украине", - подчеркнул аль-Юсефи. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html
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москва, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, йемен
Москва, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Йемен
Хуситы назвали попытку покушения на Симоньян неудачей Запада в СМИ

Замминистра правительства хуситов: попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы (хуситы) во время митинга в Сане, Йемен
Шиитские повстанцы (хуситы) во время митинга в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы (хуситы) во время митинга в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Попытка покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ, заявил РИА Новости заместитель министра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи.
«
"Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи.
По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах".
"Это также является свидетельством того, что российские СМИ смогли донести до международного общественного мнения правду о событиях, происходящих на Украине", - подчеркнул аль-Юсефи.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя
15 июля, 18:11
 
МоскваМаргарита СимоньянКсения СобчакФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреЙемен
 
 
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