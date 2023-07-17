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Хоценко поручил развивать конькобежные виды спорта в Омской области
Хоценко поручил развивать конькобежные виды спорта в Омской области - РИА Новости, 17.07.2023
Хоценко поручил развивать конькобежные виды спорта в Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко поручил сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание, рассказали в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:01
омская область
виталий хоценко
дмитрий крикорьянц
спорт
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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Регион может претендовать на то, чтобы стать площадкой для проведения Чемпионата России по фигурному катанию в 2024 году. Виталий Хоценко поручил заместителю председателя правительства Омской области Олегу Зарембе и министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрию Крикорьянцу к октябрю решить принять все меры, чтобы в 2024 году регион стал площадкой для проведения Чемпионата России по фигурному катанию. "Мы должны сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание. И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков", - отметил глава Омской области. Помимо этого, Хоценко поручил подготовить заявку от Омской области на право стать в 2024 году молодежной столицей России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, дмитрий крикорьянц, спорт
Омская область , Виталий Хоценко, Дмитрий Крикорьянц, Спорт
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Регион может претендовать на то, чтобы стать площадкой для проведения Чемпионата России
по фигурному катанию в 2024 году. Виталий Хоценко поручил заместителю председателя правительства Омской области Олегу Зарембе и министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрию Крикорьянцу
к октябрю решить принять все меры, чтобы в 2024 году регион стал площадкой для проведения Чемпионата России по фигурному катанию.
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"Мы должны сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание. И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков", - отметил глава Омской области.
Помимо этого, Хоценко поручил подготовить заявку от Омской области на право стать в 2024 году молодежной столицей России.