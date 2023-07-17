https://ria.ru/20230717/khotsenko-1884582125.html

Хоценко поручил развивать конькобежные виды спорта в Омской области

Хоценко поручил развивать конькобежные виды спорта в Омской области - РИА Новости, 17.07.2023

Хоценко поручил развивать конькобежные виды спорта в Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко поручил сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание, рассказали в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:01

2023-07-17T12:01

2023-07-17T12:01

омская область

виталий хоценко

дмитрий крикорьянц

спорт

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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Регион может претендовать на то, чтобы стать площадкой для проведения Чемпионата России по фигурному катанию в 2024 году. Виталий Хоценко поручил заместителю председателя правительства Омской области Олегу Зарембе и министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрию Крикорьянцу к октябрю решить принять все меры, чтобы в 2024 году регион стал площадкой для проведения Чемпионата России по фигурному катанию. "Мы должны сделать опорными для региона три зимних вида спорта: хоккей, шорт-трек и фигурное катание. И все предпосылки к этому имеются: инфраструктура позволяет, идет подготовка тренерского состава. Сейчас активно развиваем программу по строительству крытых катков", - отметил глава Омской области. Помимо этого, Хоценко поручил подготовить заявку от Омской области на право стать в 2024 году молодежной столицей России.

https://ria.ru/20230713/transport-1883924189.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, дмитрий крикорьянц, спорт