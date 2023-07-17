https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884701535.html

СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана

СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023

СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана

Одна из версий гибели лидера компартии непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олега Хоржана – убийство с целью разбойного нападения, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:01

2023-07-17T17:01

2023-07-17T17:04

в мире

приднестровская молдавская республика

олег хоржан

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Одна из версий гибели лидера компартии непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олега Хоржана – убийство с целью разбойного нападения, сообщили в пресс-службе следственного комитета ПМР. Ранее в понедельник глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Хоржан. В Следственном комитете Приднестровья сообщили, что утром 17 июля тело Хорджана "с признаками насильственной смерти обнаружила бывшая супруга в кабинете частного дома села Суклея". "При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий – убийство с целью разбойного нападения", - говорится в сообщении ведомства. В Следственном комитете ПМР также отметили, что сейчас создана следственно-оперативная группа для раскрытия и расследования особо тяжкого преступления. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, всех обстоятельств произошедшего и получение необходимых доказательств", - говорится в сообщении ведомства. Хоржан 9 июля подписал декларацию с молдавской непарламентской оппозиционной партией "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230619/nakazanie-1879059734.html

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, олег хоржан