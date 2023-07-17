https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884701535.html
СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана
СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023
СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана
Одна из версий гибели лидера компартии непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олега Хоржана – убийство с целью разбойного нападения, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:01
2023-07-17T17:01
2023-07-17T17:04
в мире
приднестровская молдавская республика
олег хоржан
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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Одна из версий гибели лидера компартии непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олега Хоржана – убийство с целью разбойного нападения, сообщили в пресс-службе следственного комитета ПМР. Ранее в понедельник глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Хоржан. В Следственном комитете Приднестровья сообщили, что утром 17 июля тело Хорджана "с признаками насильственной смерти обнаружила бывшая супруга в кабинете частного дома села Суклея". "При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий – убийство с целью разбойного нападения", - говорится в сообщении ведомства. В Следственном комитете ПМР также отметили, что сейчас создана следственно-оперативная группа для раскрытия и расследования особо тяжкого преступления. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, всех обстоятельств произошедшего и получение необходимых доказательств", - говорится в сообщении ведомства. Хоржан 9 июля подписал декларацию с молдавской непарламентской оппозиционной партией "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230619/nakazanie-1879059734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, олег хоржан
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Олег Хоржан
СК Приднестровья назвал одну из версий гибели лидера компартии Хоржана
СК ПМР назвал убийство с целью ограбления одной из версий гибели лидера компартии Хоржана
ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости.
Одна из версий гибели лидера компартии непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олега Хоржана – убийство с целью разбойного нападения, сообщили в пресс-службе
следственного комитета ПМР.
Ранее в понедельник глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Хоржан. В Следственном комитете Приднестровья сообщили, что утром 17 июля тело Хорджана "с признаками насильственной смерти обнаружила бывшая супруга в кабинете частного дома села Суклея".
«
"При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий – убийство с целью разбойного нападения", - говорится в сообщении ведомства.
В Следственном комитете ПМР также отметили, что сейчас создана следственно-оперативная группа для раскрытия и расследования особо тяжкого преступления. "В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, всех обстоятельств произошедшего и получение необходимых доказательств", - говорится в сообщении ведомства.
Хоржан 9 июля подписал декларацию с молдавской непарламентской оппозиционной партией "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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