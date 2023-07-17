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Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки - РИА Новости, 17.07.2023
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08:21 17.07.2023 (обновлено: 09:25 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/kerch-1884529967.html
Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки
Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки - РИА Новости, 17.07.2023
Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки
Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки, ГИБДД предлагает альтернативный маршрут проезда в город, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:21
2023-07-17T09:25
общество
керчь
краснодарский край
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки, ГИБДД предлагает альтернативный маршрут проезда в город, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. В Крыму все автомобили, следующие в Керчь, останавливают на развязке примерно в 10 километрах от города. Водителям предлагают альтернативный заезд в город (со стороны села Багерово). Как объясняют инспекторы ГИБДД, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка, поэтому в город проехать не удастся.
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керчь
краснодарский край
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60
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Ситуация на выезде из Керчи в сторону Симферополя после ЧП на Крымском мосту
Ситуация на выезде из Керчи в сторону Симферополя после ЧП на Крымском мосту
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общество, керчь, краснодарский край, чп на крымском мосту
Общество, Керчь, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки

Водителей останавливают на развязке в десяти километрах от Керчи из-за возникшей пробки

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки, ГИБДД предлагает альтернативный маршрут проезда в город, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
В Крыму все автомобили, следующие в Керчь, останавливают на развязке примерно в 10 километрах от города. Водителям предлагают альтернативный заезд в город (со стороны села Багерово). Как объясняют инспекторы ГИБДД, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка, поэтому в город проехать не удастся.
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ОбществоКерчьКраснодарский крайЧП на Крымском мосту
 
 
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