https://ria.ru/20230717/kerch-1884529967.html

Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки

Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки - РИА Новости, 17.07.2023

Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки

Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки, ГИБДД предлагает альтернативный маршрут проезда в город, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:21

2023-07-17T08:21

2023-07-17T09:25

общество

керчь

краснодарский край

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки, ГИБДД предлагает альтернативный маршрут проезда в город, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. В Крыму все автомобили, следующие в Керчь, останавливают на развязке примерно в 10 километрах от города. Водителям предлагают альтернативный заезд в город (со стороны села Багерово). Как объясняют инспекторы ГИБДД, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка, поэтому в город проехать не удастся.

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керчь

краснодарский край

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Ситуация на выезде из Керчи в сторону Симферополя после ЧП на Крымском мосту Ситуация на выезде из Керчи в сторону Симферополя после ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T08:21 true PT0M10S

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Ольга Фомченкова

общество, керчь, краснодарский край, чп на крымском мосту