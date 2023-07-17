https://ria.ru/20230717/ii-1884663862.html

Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ

Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ - РИА Новости, 17.07.2023

Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту, Минцифры должно включить в рейтинг... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:54

2023-07-17T14:54

2023-07-17T14:54

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

технологии

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

искусственный интеллект

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту, Минцифры должно включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах, говорится в сообщении аппарата замглавы правительства. Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). "Он поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ. Функции руководителя штаба вице-премьер возложил на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова", - говорится в сообщении. На совещании регионам также было поручено усилить работу по включению программ внедрения искусственного интеллекта в стратегии цифровой трансформации. "Прошу Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле. Руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, прошу до 1 сентября завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. По указу президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". "До конца года будет переведена первая очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта, строительства. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов. Я благодарю субъекты, которые стали передовиками в этой работе", - отметил Чернышенко. Уточняется, что в следующем году начнется перевод на "Гостех" второй волны проектов. Их защиты пройдут в третьем квартале 2023 года. В соответствии с решениями, принятыми председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на стратегической сессии по развитию платформы "Гостех", к 2026 году на платформе должен работать минимум 101 сервис.

https://ria.ru/20230715/bespilotnik-1884327835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект