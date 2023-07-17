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Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ - РИА Новости, 17.07.2023
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14:54 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/ii-1884663862.html
Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ
Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ - РИА Новости, 17.07.2023
Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту, Минцифры должно включить в рейтинг... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:54
2023-07-17T14:54
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
технологии
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
искусственный интеллект
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту, Минцифры должно включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах, говорится в сообщении аппарата замглавы правительства. Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). "Он поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ. Функции руководителя штаба вице-премьер возложил на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова", - говорится в сообщении. На совещании регионам также было поручено усилить работу по включению программ внедрения искусственного интеллекта в стратегии цифровой трансформации. "Прошу Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле. Руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, прошу до 1 сентября завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. По указу президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". "До конца года будет переведена первая очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта, строительства. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов. Я благодарю субъекты, которые стали передовиками в этой работе", - отметил Чернышенко. Уточняется, что в следующем году начнется перевод на "Гостех" второй волны проектов. Их защиты пройдут в третьем квартале 2023 года. В соответствии с решениями, принятыми председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на стратегической сессии по развитию платформы "Гостех", к 2026 году на платформе должен работать минимум 101 сервис.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Технологии, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Искусственный интеллект
Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ

Вице-премьер Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту, Минцифры должно включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах, говорится в сообщении аппарата замглавы правительства.
Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). "Он поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ. Функции руководителя штаба вице-премьер возложил на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова", - говорится в сообщении.
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На совещании регионам также было поручено усилить работу по включению программ внедрения искусственного интеллекта в стратегии цифровой трансформации.
"Прошу Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле. Руководителей регионов, ответственных за цифровую трансформацию, прошу до 1 сентября завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
По указу президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". "До конца года будет переведена первая очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта, строительства. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов. Я благодарю субъекты, которые стали передовиками в этой работе", - отметил Чернышенко.
Уточняется, что в следующем году начнется перевод на "Гостех" второй волны проектов. Их защиты пройдут в третьем квартале 2023 года. В соответствии с решениями, принятыми председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на стратегической сессии по развитию платформы "Гостех", к 2026 году на платформе должен работать минимум 101 сервис.
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