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В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек - РИА Новости, 17.07.2023
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16:18 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/gripp-1884690158.html
В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек
В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек - РИА Новости, 17.07.2023
В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек
Случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа фиксируются в Польше, риск распространения заболевания среди людей оценивается как низкий, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:18
2023-07-17T16:18
здоровье - общество
польша
воз
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ЦЮРИХ, 17 июл - РИА Новости. Случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа фиксируются в Польше, риск распространения заболевания среди людей оценивается как низкий, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1). Сообщается, что 14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен", - говорится в заявлении. Как отмечается, по состоянию на 12 июля ни один человек, контактировавший с зараженными кошками, не сообщил о симптомах птичьего гриппа. "Риск заражения людей при контакте с инфицированными кошками на национальном уровне оценивается как низкий для населения в целом и от низкого до умеренного - для владельцев кошек и лиц, профессионально подвергающихся контакту с инфицированными вирусом H5N1 кошками (например, ветеринаров) без использования соответствующих средств индивидуальной защиты", - сообщили в организации. На прошлой неделе ВОЗ призвала государства проявлять осторожность в отношении птичьего гриппа в связи с тем, что вирус начал все чаще поражать млекопитающих, а значит, создавать повышенный риск для людей.
https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html
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здоровье - общество, польша, воз
Здоровье - Общество, Польша, ВОЗ
В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек

ВОЗ зафиксировала в Польше случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа

© AP Photo / Czarek SokolowskiКотокафе в Варшаве
Котокафе в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Котокафе в Варшаве. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 17 июл - РИА Новости. Случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа фиксируются в Польше, риск распространения заболевания среди людей оценивается как низкий, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1). Сообщается, что 14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен", - говорится в заявлении. Как отмечается, по состоянию на 12 июля ни один человек, контактировавший с зараженными кошками, не сообщил о симптомах птичьего гриппа.
"Риск заражения людей при контакте с инфицированными кошками на национальном уровне оценивается как низкий для населения в целом и от низкого до умеренного - для владельцев кошек и лиц, профессионально подвергающихся контакту с инфицированными вирусом H5N1 кошками (например, ветеринаров) без использования соответствующих средств индивидуальной защиты", - сообщили в организации.
На прошлой неделе ВОЗ призвала государства проявлять осторожность в отношении птичьего гриппа в связи с тем, что вирус начал все чаще поражать млекопитающих, а значит, создавать повышенный риск для людей.
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