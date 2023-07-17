https://ria.ru/20230717/gripp-1884690158.html

В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек

В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек - РИА Новости, 17.07.2023

В Польше зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек

Случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа фиксируются в Польше, риск распространения заболевания среди людей оценивается как низкий, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:18

2023-07-17T16:18

2023-07-17T16:18

здоровье - общество

польша

воз

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ЦЮРИХ, 17 июл - РИА Новости. Случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа фиксируются в Польше, риск распространения заболевания среди людей оценивается как низкий, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "По состоянию на 11 июля было исследовано 47 проб от 46 кошек и одного каракала, содержащегося в неволе, из которых 29 оказались положительными на грипп A (H5N1). Сообщается, что 14 кошек были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли, причем последний случай смерти был зарегистрирован 30 июня. Источник заражения кошек вирусом в настоящее время неизвестен", - говорится в заявлении. Как отмечается, по состоянию на 12 июля ни один человек, контактировавший с зараженными кошками, не сообщил о симптомах птичьего гриппа. "Риск заражения людей при контакте с инфицированными кошками на национальном уровне оценивается как низкий для населения в целом и от низкого до умеренного - для владельцев кошек и лиц, профессионально подвергающихся контакту с инфицированными вирусом H5N1 кошками (например, ветеринаров) без использования соответствующих средств индивидуальной защиты", - сообщили в организации. На прошлой неделе ВОЗ призвала государства проявлять осторожность в отношении птичьего гриппа в связи с тем, что вирус начал все чаще поражать млекопитающих, а значит, создавать повышенный риск для людей.

https://ria.ru/20230712/gripp-1883850694.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, польша, воз