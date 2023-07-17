https://ria.ru/20230717/granta-1884592297.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS - РИА Новости, 17.07.2023
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:22
2023-07-17T12:22
2023-07-17T12:26
автоваз
lada vesta
авто
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", - отметили в компании.При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
https://ria.ru/20230710/lada-1883221134.html
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автоваз, lada vesta, авто
АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении
компании.
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", - отметили в компании.
При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.
Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
В АвтоВАЗе рассказали, как ослабление рубля повлияет на цену Lada