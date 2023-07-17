https://ria.ru/20230717/granta-1884592297.html

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS - РИА Новости, 17.07.2023

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:22

2023-07-17T12:22

2023-07-17T12:26

автоваз

lada vesta

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", - отметили в компании.При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

https://ria.ru/20230710/lada-1883221134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

автоваз, lada vesta, авто