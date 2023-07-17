Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 17.07.2023 (обновлено: 12:26 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/granta-1884592297.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS - РИА Новости, 17.07.2023
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:22
2023-07-17T12:26
автоваз
lada vesta
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", - отметили в компании.При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
https://ria.ru/20230710/lada-1883221134.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_1cf21b22e25ca9193fcc4f5fff35bb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
автоваз, lada vesta, авто
АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с ABS

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS), говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов… АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic", - отметили в компании.
При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS начинается от 772,5 тысячи рублей.
Антиблокировочная система тормозов позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В АвтоВАЗе рассказали, как ослабление рубля повлияет на цену Lada
10 июля, 12:05
 
АвтоВАЗLada VestaАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала