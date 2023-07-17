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МИД России прокомментировал гонения на митрополита Павла на Украине
МИД России прокомментировал гонения на митрополита Павла на Украине - РИА Новости, 17.07.2023
МИД России прокомментировал гонения на митрополита Павла на Украине
Гонения на митрополита Павла на Украине являются частью политики Киева по ликвидации Украинской православной церкви, заявил специальный представитель МИД России РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:22
2023-07-17T19:22
2023-07-17T19:22
религия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
оон
ситуация вокруг упц
киев
украина
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гонения на митрополита Павла на Украине являются частью политики Киева по ликвидации Украинской православной церкви, заявил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович. "Устроенное над владыкой судилище вписывается в русло линии Киева на ликвидацию Украинской православной церкви. Впервые в постсоветской истории готовится процесс над высокопоставленным священнослужителем", – сказал Аскальдович. Он также отметил, что киевский режим стремится сломить иерарха, чтобы "обезоружить" отстаивающих Киево-Печерскую лавру монахов и верующих. "Отброшен всяческий политес. Гуманные и общечеловеческие соображения не берутся в расчет, хотя митрополит Павел тяжело болен и нуждается в повседневном медицинском уходе", – заявили в МИД РФ. Аскальдович призвал международные правозащитные организации вмешаться в происходящее. "На Украине разворачивается политически мотивированное преследование человека за свои убеждения. Это недопустимо и нарушает основополагающие положения многочисленных международно-правовых документов", – заявил российский дипломат. Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
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украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц, киев, украина, россия
Религия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Украина, Россия
МИД России прокомментировал гонения на митрополита Павла на Украине
МИД назвал гонения на митрополита Павла на Украине частью политики Киева по ликвидации УПЦ
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гонения на митрополита Павла на Украине являются частью политики Киева по ликвидации Украинской православной церкви, заявил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
"Устроенное над владыкой судилище вписывается в русло линии Киева на ликвидацию Украинской православной церкви. Впервые в постсоветской истории готовится процесс над высокопоставленным священнослужителем", – сказал Аскальдович.
Он также отметил, что киевский режим стремится сломить иерарха, чтобы "обезоружить" отстаивающих Киево-Печерскую лавру монахов и верующих. "Отброшен всяческий политес. Гуманные и общечеловеческие соображения не берутся в расчет, хотя митрополит Павел тяжело болен и нуждается в повседневном медицинском уходе", – заявили в МИД РФ.
Аскальдович призвал международные правозащитные организации вмешаться в происходящее. "На Украине разворачивается политически мотивированное преследование человека за свои убеждения. Это недопустимо и нарушает основополагающие положения многочисленных международно-правовых документов", – заявил российский дипломат.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
. Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН
, ОБСЕ
и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ