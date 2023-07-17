https://ria.ru/20230717/gaz-1884704193.html

В ЕС рассматривают возможность совместных закупок газа на постоянной основе

В ЕС рассматривают возможность совместных закупок газа на постоянной основе - РИА Новости, 17.07.2023

В ЕС рассматривают возможность совместных закупок газа на постоянной основе

ЕС рассматривает возможность осуществлять совместные закупки газа на постоянной основе, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:10

2023-07-17T17:10

2023-07-17T17:12

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность осуществлять совместные закупки газа на постоянной основе, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. "Европейский Союз хочет сделать совместные закупки газа... постоянной составляющей энергетической стратегии блока", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, сейчас эта инициатива является антикризисной мерой. Согласно документу, Еврокомиссия предлагает распространить механизм на закупки водорода и декарбонизированных газов, таких как биометан. По данным агентства, участие стран ЕС в инициативе по совместным закупкам будет добровольным. Как отмечается, участие станет обязательным только в случае энергетического кризиса. Механизм по-прежнему будет исключать закупки российского газа. Страны ЕС согласовали механизм совместных закупок газа в декабре прошлого года. Данная мера направлена на подготовку стран-членов ЕС к будущей зиме, чтобы своевременно заполнить газохранилища и избежать чрезмерной волатильности цен, с которой столкнулась Европа в 2022 году. В апреле Еврокомиссия провела первый тендер в рамках механизма совместных закупок газа, отчитавшись о позитивной реакции рынка. В начале июля было объявлено о проведении второго тендера.

https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html

https://ria.ru/20230715/pelatstso-1884335708.html

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экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире