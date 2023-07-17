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Регулируемые цены на газ в России повысят на восемь процентов с 1 июля
Регулируемые цены на газ в России повысят на восемь процентов с 1 июля - РИА Новости, 17.07.2023
Регулируемые цены на газ в России повысят на восемь процентов с 1 июля
В России регулируемые цены на газ с 1 июля 2024 года вырастут на восемь процентов, следует из приказа ФАС. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:52
2023-07-17T11:52
2023-07-17T16:43
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России регулируемые цены на газ с 1 июля 2024 года вырастут на восемь процентов, следует из приказа ФАС.Уточняется, что следующее повышение еще на восемь процентов произойдет 1 июля 2025 года.Согласно документу, цены проиндексируют как для населения, так и для промышленности.В начале июля ФАС заявила, что изменение оптовых цен на газ является плановым, а полученные средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, повышение стоимости позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ, добавили в службе.Как поясняло Минэнерго, сейчас более 30 процентов российских газопроводов находятся в эксплуатации более 40 лет. Таким образом, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной, отмечали в министерстве.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Регулируемые цены на газ в России повысят на восемь процентов с 1 июля
ФАС: регулируемые цены на газ в России повысят на 8 процентов с 1 июля 2024 года
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России регулируемые цены на газ с 1 июля 2024 года вырастут на восемь процентов, следует из приказа ФАС.
Уточняется, что следующее повышение еще на восемь процентов произойдет 1 июля 2025 года.
Согласно документу, цены проиндексируют как для населения, так и для промышленности.
В начале июля ФАС заявила, что изменение оптовых цен на газ является плановым, а полученные средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, повышение стоимости позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ, добавили в службе.
Как поясняло Минэнерго
, сейчас более 30 процентов российских газопроводов находятся в эксплуатации более 40 лет. Таким образом, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной, отмечали в министерстве.
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