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В Ростове-на-Дону отберут творческие коллективы для гастролей в Китае

В Ростове-на-Дону отберут творческие коллективы для гастролей в Китае - РИА Новости, 17.07.2023

В Ростове-на-Дону отберут творческие коллективы для гастролей в Китае

Делегация из Пекина отберет в Ростове-на-Дону творческие коллективы для гастролей в Китае, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:03

2023-07-17T23:03

2023-07-17T23:03

ростовская область

ростов-на-дону

китай

пекин

алексей логвиненко

феникс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Делегация из Пекина отберет в Ростове-на-Дону творческие коллективы для гастролей в Китае, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. В понедельник Логвиненко провел рабочую встречу с представителями Культурной инвестиционной группы компаний "Феникс", прибывшими из Пекина. Компания занимается инвестициями в различные проекты, в том числе связанные с культурой, туризмом, медиасферой и запуском производств. "Цель визита делегации из Пекина - это подбор творческих коллективов для организации их гастролей в Китае, где инвестиционной группой планируется запуск международного культурного центра. Он станет своего рода мостом, соединяющим города со всего мира", - приводятся в сообщении горадминистрации слова Логвиненко. Он отметил, что город приветствует такой формат сотрудничества и с уважением относится к выбору Ростова-на-Дону для представления русской культуры в Китае. "Уверен, что творческие коллективы донской столицы достойно выступят на концертных площадках Китая, а местные жители смогут составить свое мнение о творческом потенциале донской столицы", - добавил градоначальник. Культурно-инвестиционная группа компаний "Феникс" также рассматривает Ростов в качестве локации производства крупноузловой сборки джипов. Уже в этом году стороны планируют приступить к реализации проекта по строительству в Ростове арт-резиденции. У Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов. Среди них город в Китайской Народной Республике – Яньтай, провинция Шаньдун. Осенью текущего года делегация из Ростова-на-Дону намерена посетить столицу провинции - город Цзинань.

https://ria.ru/20230713/zhile-1883946549.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, китай, пекин, алексей логвиненко, феникс