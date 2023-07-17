https://ria.ru/20230717/garantii-1884705841.html

Россия предупредила об отзыве гарантий безопасности в Черном море

Россия предупредила об отзыве гарантий безопасности в Черном море - РИА Новости, 17.07.2023

Россия предупредила об отзыве гарантий безопасности в Черном море

Россия направила Международной морской организации (ИМО) письмо с предупреждением, что с завершением зерновой сделки отзывает ранее выданные гарантии... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:16

2023-07-17T17:16

2023-07-17T17:47

россия

в мире

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия направила Международной морской организации (ИМО) письмо с предупреждением, что с завершением зерновой сделки отзывает ранее выданные гарантии безопасности судоходства, передает агентство Reuters."Гарантии безопасности судоходства, выданные российской стороной, будут отозваны <...> необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз, представляемых киевским режимом в этом районе, будут приняты, учитывая продолжающиеся вооруженные провокации и попытки атаковать российские военные и гражданские объекты", — цитирует агентство документ.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Сегодня Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает, что сворачивается морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря и восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России Черноморская зерновая инициатива прекращается с 18 июля.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Однако, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.

https://ria.ru/20230717/sabotazh-1884662352.html

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

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россия, в мире, зерновая сделка