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Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября - РИА Новости, 17.07.2023
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в Майкопском районе на Даховской поляне 16 и 17 сентября, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:26
2023-07-17T23:26
2023-07-17T23:26
республика адыгея
мурат кумпилов
майкопский район
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МАЙКОП, 17 июл – РИА Новости. Фестиваль адыгейского сыра пройдет в Майкопском районе на Даховской поляне 16 и 17 сентября, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Всех желающих хорошо отдохнуть приглашаю в нашу гостеприимную республику и, конечно, на фестиваль адыгейского сыра! Это событие уже известно далеко за пределами региона, многие туристы специально подбирают время отдыха в период проведения фестиваля, чтобы совершить настоящее гастрономическое путешествие в Адыгею. Мы уже определились с датами его проведения. В этом году фестиваль будет организован 16-17 сентября. Место проведения пока прежнее – на Даховской поляне у хребта Уна-Коз", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что на поляне в эти дни будут развернуты подворья, где гости фестиваля станут свидетелями приготовления адыгейского сыра и тут же смогут его продегустировать. Кроме того, будет возможность попробовать другие национальные блюда. На фестивальной площадке будут работать ярмарочные ряды, зоны для фудкортов, мастер-классов по народным промыслам, концертные площадки и аттракционы. "Сделаем все необходимое, чтобы фестиваль адыгейского сыра стал ярким и вкусным, а отдых в республике был комфортным и запоминающимся, чтобы гости Адыгеи получили море впечатлений", - добавил глава республики.
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майкопский район
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мурат кумпилов, майкопский район
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкопский район
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября
Глава Адыгеи Кумпилов: фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября
МАЙКОП, 17 июл – РИА Новости.
Фестиваль адыгейского сыра пройдет в Майкопском районе
на Даховской поляне 16 и 17 сентября, сообщил глава
Адыгеи Мурат Кумпилов
.
"Всех желающих хорошо отдохнуть приглашаю в нашу гостеприимную республику и, конечно, на фестиваль адыгейского сыра! Это событие уже известно далеко за пределами региона, многие туристы специально подбирают время отдыха в период проведения фестиваля, чтобы совершить настоящее гастрономическое путешествие в Адыгею. Мы уже определились с датами его проведения. В этом году фестиваль будет организован 16-17 сентября. Место проведения пока прежнее – на Даховской поляне у хребта Уна-Коз", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что на поляне в эти дни будут развернуты подворья, где гости фестиваля станут свидетелями приготовления адыгейского сыра и тут же смогут его продегустировать. Кроме того, будет возможность попробовать другие национальные блюда. На фестивальной площадке будут работать ярмарочные ряды, зоны для фудкортов, мастер-классов по народным промыслам, концертные площадки и аттракционы.
"Сделаем все необходимое, чтобы фестиваль адыгейского сыра стал ярким и вкусным, а отдых в республике был комфортным и запоминающимся, чтобы гости Адыгеи получили море впечатлений", - добавил глава республики.
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