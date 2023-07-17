https://ria.ru/20230717/festival-1884759720.html

Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября

Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября - РИА Новости, 17.07.2023

Фестиваль адыгейского сыра пройдет в республике с 16 по 17 сентября

Фестиваль адыгейского сыра пройдет в Майкопском районе на Даховской поляне 16 и 17 сентября, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:26

2023-07-17T23:26

2023-07-17T23:26

республика адыгея

мурат кумпилов

майкопский район

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МАЙКОП, 17 июл – РИА Новости. Фестиваль адыгейского сыра пройдет в Майкопском районе на Даховской поляне 16 и 17 сентября, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Всех желающих хорошо отдохнуть приглашаю в нашу гостеприимную республику и, конечно, на фестиваль адыгейского сыра! Это событие уже известно далеко за пределами региона, многие туристы специально подбирают время отдыха в период проведения фестиваля, чтобы совершить настоящее гастрономическое путешествие в Адыгею. Мы уже определились с датами его проведения. В этом году фестиваль будет организован 16-17 сентября. Место проведения пока прежнее – на Даховской поляне у хребта Уна-Коз", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что на поляне в эти дни будут развернуты подворья, где гости фестиваля станут свидетелями приготовления адыгейского сыра и тут же смогут его продегустировать. Кроме того, будет возможность попробовать другие национальные блюда. На фестивальной площадке будут работать ярмарочные ряды, зоны для фудкортов, мастер-классов по народным промыслам, концертные площадки и аттракционы. "Сделаем все необходимое, чтобы фестиваль адыгейского сыра стал ярким и вкусным, а отдых в республике был комфортным и запоминающимся, чтобы гости Адыгеи получили море впечатлений", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20230705/doroga-1882379719.html

майкопский район

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мурат кумпилов, майкопский район