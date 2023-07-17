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Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России - РИА Новости, 17.07.2023
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16:25 17.07.2023 (обновлено: 18:30 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/essity-1884692832.html
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России - РИА Новости, 17.07.2023
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России
Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, продал свой российский бизнес за 117 миллионов долларов,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:25
2023-07-17T18:30
экономика
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, продал свой российский бизнес за 117 миллионов долларов, следует из пресс-релиза."Компания Essity &lt;…&gt; завершила продажу своих предприятий в России по цене около 1,2 миллиарда шведских крон (117 миллионов долларов. — Прим. ред.). Таким образом, компания Essity покинула российский рынок", — говорится в сообщении.Покупателем стало ООО "Новые технологии", которое принадлежит Игорю Шилову. По данным ЕГРЮЛ, он владеет 94,5 процентами в этой компании, а кроме того, он основной собственник сети клиник "Европейский медицинский центр". Еще 5,5 процента принадлежат генеральному директору "Новых технологий" и ЕМЦ Андрею Яновскому.Essity специализируется в области гигиены и здравоохранения. Ее товары продаются примерно в 150 странах под брендами Tena, Tork, Jobast, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. В России у компании было три фабрики — в Советске и Веневе (Тульская область) и в Светогорске/Каменногорске (Ленинградская область). Шведская компания объявила об уходе с российского рынка в апреле прошлого года. За это время ее российские активы обесценились на 1,7 миллиарда крон (около 166 миллионов долларов). При этом за прошлый год продажи в России составили только два процента от общего объема консолидированных чистых продаж.Как поясняли в Минпромторге, после передачи управления российским акционерам предприятия Essity продолжат работу. В министерстве заверили, что это не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции и не повлияет на ее стоимость. Рабочие места также сохранятся.
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html
https://ria.ru/20230610/essity-1877382438.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России

Шведская Essity, владелец Zewa, Libresse и Libero, продала бизнес в России за $117 млн

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага
© Pexels/Anna Shvets
Туалетная бумага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, продал свой российский бизнес за 117 миллионов долларов, следует из пресс-релиза.
"Компания Essity <…> завершила продажу своих предприятий в России по цене около 1,2 миллиарда шведских крон (117 миллионов долларов. — Прим. ред.). Таким образом, компания Essity покинула российский рынок", — говорится в сообщении.
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Покупателем стало ООО "Новые технологии", которое принадлежит Игорю Шилову. По данным ЕГРЮЛ, он владеет 94,5 процентами в этой компании, а кроме того, он основной собственник сети клиник "Европейский медицинский центр". Еще 5,5 процента принадлежат генеральному директору "Новых технологий" и ЕМЦ Андрею Яновскому.
Essity специализируется в области гигиены и здравоохранения. Ее товары продаются примерно в 150 странах под брендами Tena, Tork, Jobast, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. В России у компании было три фабрики — в Советске и Веневе (Тульская область) и в Светогорске/Каменногорске (Ленинградская область).
Шведская компания объявила об уходе с российского рынка в апреле прошлого года. За это время ее российские активы обесценились на 1,7 миллиарда крон (около 166 миллионов долларов). При этом за прошлый год продажи в России составили только два процента от общего объема консолидированных чистых продаж.
Как поясняли в Минпромторге, после передачи управления российским акционерам предприятия Essity продолжат работу. В министерстве заверили, что это не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции и не повлияет на ее стоимость. Рабочие места также сохранятся.
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