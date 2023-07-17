https://ria.ru/20230717/eksport-1884727183.html

Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России

Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России - РИА Новости, 17.07.2023

Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России

Для продолжения экспорта украинского продовольствия через Черное море уже без участия России потребуются новые переговоры - черноморская зерновая инициатива... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:54

2023-07-17T18:54

2023-07-17T18:59

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ООН, 17 июл – РИА Новости. Для продолжения экспорта украинского продовольствия через Черное море уже без участия России потребуются новые переговоры - черноморская зерновая инициатива прекратила действовать, заявил РИА Новости дипломат в ООН, комментируя звучащие из Киева заявления о том, что Украина надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции."Черноморская зерновая инициатива была подписана тремя сторонами: Россией, Украиной и Турцией. Параграф "H" позволяет стороне выйти (из соглашения – ред.), что является завершением договоренности. Любая другая инициатива должна быть предметом переговоров между сторонами, которые хотят их вести", - сказал собеседник агентства.Параграф "H" предусматривает, что "инициатива будет действовать в течение 120 дней с даты подписания всеми сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее".

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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