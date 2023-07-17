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Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России - РИА Новости, 17.07.2023
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18:54 17.07.2023 (обновлено: 18:59 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/eksport-1884727183.html
Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России
Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России - РИА Новости, 17.07.2023
Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России
Для продолжения экспорта украинского продовольствия через Черное море уже без участия России потребуются новые переговоры - черноморская зерновая инициатива... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:54
2023-07-17T18:59
россия
оон
в мире
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ООН, 17 июл – РИА Новости. Для продолжения экспорта украинского продовольствия через Черное море уже без участия России потребуются новые переговоры - черноморская зерновая инициатива прекратила действовать, заявил РИА Новости дипломат в ООН, комментируя звучащие из Киева заявления о том, что Украина надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции."Черноморская зерновая инициатива была подписана тремя сторонами: Россией, Украиной и Турцией. Параграф "H" позволяет стороне выйти (из соглашения – ред.), что является завершением договоренности. Любая другая инициатива должна быть предметом переговоров между сторонами, которые хотят их вести", - сказал собеседник агентства.Параграф "H" предусматривает, что "инициатива будет действовать в течение 120 дней с даты подписания всеми сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее".
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россия, оон, в мире
Россия, ООН, В мире
Дипломат ответил на надежды Украины об экспорте по Черному морю без России

Дипломат: для продолжения украинского экспорта по Черному морю без России нужны переговоры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСуда на причале Новороссийского морского торгового порта
Суда на причале Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Суда на причале Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
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ООН, 17 июл – РИА Новости. Для продолжения экспорта украинского продовольствия через Черное море уже без участия России потребуются новые переговоры - черноморская зерновая инициатива прекратила действовать, заявил РИА Новости дипломат в ООН, комментируя звучащие из Киева заявления о том, что Украина надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
"Черноморская зерновая инициатива была подписана тремя сторонами: Россией, Украиной и Турцией. Параграф "H" позволяет стороне выйти (из соглашения – ред.), что является завершением договоренности. Любая другая инициатива должна быть предметом переговоров между сторонами, которые хотят их вести", - сказал собеседник агентства.
Параграф "H" предусматривает, что "инициатива будет действовать в течение 120 дней с даты подписания всеми сторонами и может быть автоматически продлена на тот же период, если только одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или изменить ее".
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
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