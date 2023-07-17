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Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
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14:05 17.07.2023 (обновлено: 16:13 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ekonomika-1884649278.html
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией
Товарооборот России и Бразилии, достигший в 2022 году рекордной отметки на уровне 10 миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:05
2023-07-17T16:13
экономика
россия
бразилия
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии, достигший в 2022 году рекордной отметки на уровне 10 миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра."Необходимо добиваться прогресса в торговых отношениях, которые имеют большой потенциал для роста. В 2022 году мы установили новый рекорд в нашем торговом обмене, приблизившись к отметке в 10 миллиардов долларов, но мы можем вырасти еще больше", - заявил Виейра, комментируя развитие связей России и Бразилии.По словам дипломата, правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух стран, сосредоточенного сейчас на удобрениях и продукции сельского хозяйства, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры &gt;&gt;
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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экономика, россия, бразилия
Экономика, Россия, Бразилия
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией

Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении страны увеличить товарооборот с Россией

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии, достигший в 2022 году рекордной отметки на уровне 10 миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.
"Необходимо добиваться прогресса в торговых отношениях, которые имеют большой потенциал для роста. В 2022 году мы установили новый рекорд в нашем торговом обмене, приблизившись к отметке в 10 миллиардов долларов, но мы можем вырасти еще больше", - заявил Виейра, комментируя развитие связей России и Бразилии.
По словам дипломата, правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух стран, сосредоточенного сейчас на удобрениях и продукции сельского хозяйства, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.
Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
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