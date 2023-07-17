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Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией
Товарооборот России и Бразилии, достигший в 2022 году рекордной отметки на уровне 10 миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:05
2023-07-17T14:05
2023-07-17T16:13
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии, достигший в 2022 году рекордной отметки на уровне 10 миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра."Необходимо добиваться прогресса в торговых отношениях, которые имеют большой потенциал для роста. В 2022 году мы установили новый рекорд в нашем торговом обмене, приблизившись к отметке в 10 миллиардов долларов, но мы можем вырасти еще больше", - заявил Виейра, комментируя развитие связей России и Бразилии.По словам дипломата, правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух стран, сосредоточенного сейчас на удобрениях и продукции сельского хозяйства, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
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экономика, россия, бразилия
Экономика, Россия, Бразилия
Бразилия заявила о намерении увеличить товарооборот с Россией
Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении страны увеличить товарооборот с Россией
МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии, достигший в 2022 году рекордной отметки на уровне 10 миллиардов долларов США, имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.
"Необходимо добиваться прогресса в торговых отношениях, которые имеют большой потенциал для роста. В 2022 году мы установили новый рекорд в нашем торговом обмене, приблизившись к отметке в 10 миллиардов долларов, но мы можем вырасти еще больше", - заявил Виейра, комментируя развитие связей России и Бразилии.
По словам дипломата, правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух стран, сосредоточенного сейчас на удобрениях и продукции сельского хозяйства, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше