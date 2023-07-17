https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884548202.html

Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту

Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту

По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, техническое решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:25

2023-07-17T10:25

2023-07-17T10:26

краснодарский край

владимир константинов

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, техническое решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение, если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении", - сказал Константинов.По его словам, точный план действий будет скоординирован, как только завершится предварительное обследование поврежденной части моста.

https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html

краснодарский край

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краснодарский край, владимир константинов, чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик)