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Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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10:25 17.07.2023 (обновлено: 10:26 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884548202.html
Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту
Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту
По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, техническое решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:25
2023-07-17T10:26
краснодарский край
владимир константинов
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, техническое решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. &quot;По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение, если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении&quot;, - сказал Константинов.По его словам, точный план действий будет скоординирован, как только завершится предварительное обследование поврежденной части моста.
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краснодарский край, владимир константинов, чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик)
Краснодарский край, Владимир Константинов, ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик)
Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту

Власти допустили запуск реверсивного движения по одной из двух веток Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, техническое решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
«

"По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение, если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении", - сказал Константинов.

По его словам, точный план действий будет скоординирован, как только завершится предварительное обследование поврежденной части моста.
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Краснодарский крайВладимир КонстантиновЧП на Крымском мостуСергей Аксенов (политик)
 
 
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