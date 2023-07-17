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Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
08:52 17.07.2023 (обновлено: 11:33 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884533121.html
Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили
Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 17.07.2023
Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили
Железнодорожное сообщение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:52
2023-07-17T11:33
туризм
происшествия
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма в Telegram-канале.Отмечается, что поезд "Симферополь-Москва" отправился в сторону Краснодарского края."Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно", - говорится в сообщении.Глава республиканского парламента отметил, что железнодорожное полотно не пострадало.ЧП произошло ночью. Его жертвами стала семейная пара - мужчина и женщина. Их дочь получила ранения и находится в реанимации. Глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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происшествия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили

Железнодорожное движение по Крымском мосту возобновили после ночного ЧП 17 июля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашинист поезда дальнего следования
Машинист поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Машинист поезда дальнего следования. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма в Telegram-канале.
Отмечается, что поезд "Симферополь-Москва" отправился в сторону Краснодарского края.
"Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Глава республиканского парламента отметил, что железнодорожное полотно не пострадало.
ЧП произошло ночью. Его жертвами стала семейная пара - мужчина и женщина. Их дочь получила ранения и находится в реанимации. Глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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ТуризмПроисшествияКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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