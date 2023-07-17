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Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили

Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили - РИА Новости, 17.07.2023

Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили

Железнодорожное сообщение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:52

2023-07-17T08:52

2023-07-17T11:33

туризм

происшествия

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма в Telegram-канале.Отмечается, что поезд "Симферополь-Москва" отправился в сторону Краснодарского края."Он простоял более пяти часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно", - говорится в сообщении.Глава республиканского парламента отметил, что железнодорожное полотно не пострадало.ЧП произошло ночью. Его жертвами стала семейная пара - мужчина и женщина. Их дочь получила ранения и находится в реанимации. Глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, новости - туризм