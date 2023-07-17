https://ria.ru/20230717/dollar-1884518453.html

Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией

Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией - РИА Новости, 17.07.2023

Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией

Заместитель председателя турецкой партии "Родина", руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу предложил отказаться от доллара в торговле с... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:29

2023-07-17T05:29

2023-07-17T05:29

турция

россия

иран

в мире

цены на нефть

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Заместитель председателя турецкой партии "Родина", руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу предложил отказаться от доллара в торговле с поставщиками энергетических ресурсов в страну, в частности с Россией и Ираном, перейдя на политику обмена товарами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручал ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле. "Необходимо срочно перейти к модели производственной экономики, которую наша партия называет "производственной революцией" и которая является ключом к радикальному решению, позволяющему также устранить структурные проблемы", - приводит слова политика газета Aydınlık. По его словам, решить проблему потребности Турции в иностранной валюте очень просто. "Важная статья, которая создает потребность в иностранной валюте, - это энергия. Мы можем легко разработать метод обмена товарами с такими странами, как Россия, Иран и Ирак, из которых мы поставляем энергоносители, отменив доллар. Ранее это было сделано с Ираном. Наша потребность в иностранной валюте в 2022 году составляла 48 миллиардов долларов. Более 50 миллиардов долларов было заплачено только за энергоносители. Когда Турция повернется лицом к Евразии, она решит свои экономические проблемы", - отметил он. Автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива, в том числе за счет повышения НДС властями, рост составил более 20%, а с начала года более 60%. Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев. Глава Центрального банка Турции Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, сообщили в начале июля местные СМИ. ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня - впервые более чем за два года - повысил ключевую ставку до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.

https://ria.ru/20230704/dollar-1882129869.html

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турция, россия, иран, в мире, цены на нефть