https://ria.ru/20230717/dollar-1884518453.html
Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией
Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией - РИА Новости, 17.07.2023
Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией
Заместитель председателя турецкой партии "Родина", руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу предложил отказаться от доллара в торговле с... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:29
2023-07-17T05:29
2023-07-17T05:29
турция
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иран
в мире
цены на нефть
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Заместитель председателя турецкой партии "Родина", руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу предложил отказаться от доллара в торговле с поставщиками энергетических ресурсов в страну, в частности с Россией и Ираном, перейдя на политику обмена товарами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручал ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле. "Необходимо срочно перейти к модели производственной экономики, которую наша партия называет "производственной революцией" и которая является ключом к радикальному решению, позволяющему также устранить структурные проблемы", - приводит слова политика газета Aydınlık. По его словам, решить проблему потребности Турции в иностранной валюте очень просто. "Важная статья, которая создает потребность в иностранной валюте, - это энергия. Мы можем легко разработать метод обмена товарами с такими странами, как Россия, Иран и Ирак, из которых мы поставляем энергоносители, отменив доллар. Ранее это было сделано с Ираном. Наша потребность в иностранной валюте в 2022 году составляла 48 миллиардов долларов. Более 50 миллиардов долларов было заплачено только за энергоносители. Когда Турция повернется лицом к Евразии, она решит свои экономические проблемы", - отметил он. Автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива, в том числе за счет повышения НДС властями, рост составил более 20%, а с начала года более 60%. Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев. Глава Центрального банка Турции Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, сообщили в начале июля местные СМИ. ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня - впервые более чем за два года - повысил ключевую ставку до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.
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турция, россия, иран, в мире, цены на нефть
Турция, Россия, Иран, В мире, Цены на нефть
Турецкий политик призвал отказаться от доллара в торговле с Россией
Турецкий политик Топкурулу призвал отказаться от доллара в торговле с Россией
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Заместитель председателя турецкой партии "Родина", руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу предложил отказаться от доллара в торговле с поставщиками энергетических ресурсов в страну, в частности с Россией и Ираном, перейдя на политику обмена товарами.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС
и США
и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручал ЦБ
и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой
в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией. Президент Турции
Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара ранее предлагала Москве
перейти на национальные валюты в торговле.
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"Необходимо срочно перейти к модели производственной экономики, которую наша партия называет "производственной революцией" и которая является ключом к радикальному решению, позволяющему также устранить структурные проблемы", - приводит слова политика газета Aydınlık.
По его словам, решить проблему потребности Турции в иностранной валюте очень просто.
«
"Важная статья, которая создает потребность в иностранной валюте, - это энергия. Мы можем легко разработать метод обмена товарами с такими странами, как Россия, Иран и Ирак, из которых мы поставляем энергоносители, отменив доллар. Ранее это было сделано с Ираном. Наша потребность в иностранной валюте в 2022 году составляла 48 миллиардов долларов. Более 50 миллиардов долларов было заплачено только за энергоносители. Когда Турция повернется лицом к Евразии, она решит свои экономические проблемы", - отметил он.
Автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива, в том числе за счет повышения НДС властями, рост составил более 20%, а с начала года более 60%.
Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев. Глава Центрального банка Турции Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, сообщили в начале июля местные СМИ.
ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня - впервые более чем за два года - повысил ключевую ставку до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.
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