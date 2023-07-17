https://ria.ru/20230717/diskont-1884278731.html

Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение - РИА Новости, 17.07.2023

Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Индия и Китай поглотили почти 80% российского нефтяного экспорта, которого лишилась Европа. Азиатский рынок стал для Москвы ключевым. Поначалу сырье продавали с РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:02

экономика

цены на нефть

россия

индия

китай

опек

евросоюз

urals

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Индия и Китай поглотили почти 80% российского нефтяного экспорта, которого лишилась Европа. Азиатский рынок стал для Москвы ключевым. Поначалу сырье продавали с существенной скидкой. Однако недавно дисконт для Нью-Дели уже сократили в семь раз. Чем это объясняется и какие будут последствия — в материале РИА Новости.Неуемные аппетитыС западных рынков на восточные в прошлом году перенаправили почти 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Прежде всего в Индию и Китай.Россия стала крупнейшим экспортером черного золота в Индию в 2022-2023-м финансовом году. Поставки выросли в 19 раз — до 41 миллиона тонн, в Китай — на 28%, до 89 миллионов.Чтобы закрепиться на новых рынках, азиатам давали большой дисконт.Не секрет, что часть сырья они перепродают в ЕС. В частности, Индия в феврале приобрела нефти на 90% больше, чем обычно, нарастив поставки в Европу. Так же поступает Китай. С учетом взрывного роста экспорта в Азию в России на это смотрели свозь пальцы.Однако "пробный ознакомительный период", похоже, завершен.Начали с Индии. Как пишет Times of India со ссылкой на источники, Москва снизила скидки на сорт Urals с почти 30 долларов за баррель в середине прошлого года до менее четырех.Заняли рынокЭто вполне понятно. Москва прочно утвердилась на индийском рынке, потеснив конкурентов.По данным Vortexa, в мае импорт из России превысил совокупный показатель Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США: 1,96 миллиона баррелей в день, что на 15% больше, чем в апреле.Это почти 42% местного рынка сырой нефти — самый высокий результат для отдельной страны за последние годы. А у участников ОПЕК — рекордно низкие 39%.Резкое увеличение закупок российской нефти индийскими НПЗ способствовало подъему цен.Сказался и искусственный дефицит на мировом рынке, созданный ОПЕК+. Конкуренция между покупателями усиливается."В подобных условиях давать большие скидки отечественным поставщикам нет никакого резона: если индийские предприятия не станут покупать, это сделают другие потребители — в первую очередь китайские", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Как отмечает Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм", дисконт постепенно снижался на фоне сокращения добычи ОПЕК+ и с ростом спроса в Китае после пандемии."Вдобавок в саму Индию активно инвестируют американские гиганты — Apple, Tesla, Alphabet и другие, поскольку это привлекательный для них рынок. В том числе из-за торговой войны с Китаем. А прирост инвестиций требует сырья для строительства заводов и обеспечения их бесперебойной работы. То есть нефти нужно все больше", — говорит он.Есть еще одно обстоятельство: ориентируясь на растущий спрос, Saudi Aramco каждый месяц поднимает расценки для покупателей из азиатского региона. Вот они и делают ставку на российское сырье.Наладили логистикуОтмену скидки аналитики связывают и с изменением механизма торговли. Раньше нефть продавали с большим дисконтом плюс производители брали 11-19 долларов за фрахт из портов Балтийского или Черного морей. Общая цена на самую популярную марку Urals составляла 58-59 долларов, что ниже потолка в 60 за баррель, установленного странами "Большой семерки", объясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Сейчас котировки поползли вверх и обострилась конкуренция на рынке морских перевозок. Логистические сложности отошли на второй план."Греческие и другие европейские судовладельцы больше не опасаются попасть под вторичные санкции, перевозя российскую нефть выше ценового потолка. Поэтому танкеров, готовых транспортировать груз, достаточно. А раз дефицита нет, то, согласно закону спроса и предложения, стоимость фрахта снижается", — уточняет аналитик.С февраля фрахт подешевел на 35-40%, сообщил РИА Новости Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. Разрастается теневой флот, и рынок постепенно адаптируется к потолку цен.Наплевали на санкцииЭксперты обращают внимание на то, что санкции и введенный Западом ценовой потолок практически не повлияли на экспорт в Азию. Россия и Индия рассчитываются в национальных валютах — все операции проходят без третьих стран.Для покупки сырья ни американские, ни европейские кредиторы не требуются. К тому же часть нефти все равно перепродается в ту же Европу, причем по рыночным ценам. Так что зарабатывают все стороны даже после снижения дисконта, замечает Кричевский."На нашем бюджете это отразится однозначно позитивно, а вот с курсом рубля сложнее. Главная трудность: на зарубежных счетах экспортеров скапливаются рупии, которые довольно трудно реализовать. Если продать все рупии российских госкомпаний, то рубль моментально укрепится процентов на пять, если не больше. Экспорт же останется на прежнем уровне из-за искусственно создаваемого ОПЕК+ дефицита. То есть ситуация 2020 года, когда топлива было столько, что просто некуда девать, не повторится ни при каком раскладе — для этого нужна еще одна пандемия", — рассуждает аналитик.Не стоит волноваться и насчет сокращения нефтяного экспорта, успокаивают эксперты. "Широко анонсированное уменьшение суточной добычи ключевых игроков — Саудовской Аравии и России — уже создало дефицит предложения при стабильном спросе и подтолкнули цены наверх", — добавляет Николай Вавилов.Тем временем стоимость Urals с отгрузкой в порту Новороссийска 12 июля превысила 60 долларов за баррель. Как отмечает Bloomberg, если так пойдет и дальше, Москва сможет заявить о победе, доказав, что Россия способна поставлять товар по всему миру без помощи западных компаний.

https://ria.ru/20230710/rossiya-1883191825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/neft-1872599896.html

https://ria.ru/20230705/neft-1882001509.html

https://ria.ru/20230713/neft-1884041136.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, россия, индия, китай, опек, евросоюз, urals, brent