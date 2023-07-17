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Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при ЧП на Крымском мосту
Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при ЧП на Крымском мосту
Состояние девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, стабильное, ее осматривают специалисты, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:40
2023-07-17T14:40
2023-07-17T14:44
происшествия
чп на крымском мосту
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Состояние девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, стабильное, ее осматривают специалисты, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Детской краевой клинической больницы №1 Нальбий Бгане на видео, которое опубликовано в Telegram-канале оперштаба Крыма.Ранее девочку доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре. По данным краевых властей, она находится в сознании."Девочка транспортировку вертолетным транспортом перенесла удовлетворительно, состояние ее расценивается как стабильное", - сказал Бгане.Он добавил, что сейчас врачи начали проводить комплекс лечебно-диагностических мероприятий."Ребенок параллельно осматривается сейчас уже в условиях нашей детской краевой больницы ведущими специалистам, это хирурги-травматологи, нейрохирурги", - добавил он.По его словам, после результатов исследования будет определена тактика лечения девочки.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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происшествия, чп на крымском мосту, россия
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Россия
Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при ЧП на Крымском мосту
Состояние девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, оценивается как стабильное
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Состояние девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту, стабильное, ее осматривают специалисты, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Детской краевой клинической больницы №1 Нальбий Бгане на видео, которое опубликовано в Telegram-канале
оперштаба Крыма.
Ранее девочку доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре. По данным краевых властей, она находится в сознании.
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"Девочка транспортировку вертолетным транспортом перенесла удовлетворительно, состояние ее расценивается как стабильное", - сказал Бгане.
Он добавил, что сейчас врачи начали проводить комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
"Ребенок параллельно осматривается сейчас уже в условиях нашей детской краевой больницы ведущими специалистам, это хирурги-травматологи, нейрохирурги", - добавил он.
По его словам, после результатов исследования будет определена тактика лечения девочки.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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