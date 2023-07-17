https://ria.ru/20230717/devochka-1884596496.html

Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре

Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре - РИА Новости, 17.07.2023

Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:30

2023-07-17T12:30

2023-07-17T14:07

происшествия

краснодар

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель главы региона Анна Минькова."Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи", — написала она.По словам Миньковой, сейчас медики продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Консультации проведут ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.Минувшей ночью киевский режим устроил теракт на Крымском мосту — его атаковали два надводных беспилотника. Автодорожная часть моста получила повреждения, погибли два человека, родители пострадавшей девочки. Семья из Белгородской области ехала в Крым на отдых.Следственный комитет возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает причастных на Украине к преступлению.

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

краснодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, чп на крымском мосту