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Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре - РИА Новости, 17.07.2023
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12:30 17.07.2023 (обновлено: 14:07 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/devochka-1884596496.html
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре - РИА Новости, 17.07.2023
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:30
2023-07-17T14:07
происшествия
краснодар
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель главы региона Анна Минькова.&quot;Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи&quot;, — написала она.По словам Миньковой, сейчас медики продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Консультации проведут ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.Минувшей ночью киевский режим устроил теракт на Крымском мосту — его атаковали два надводных беспилотника. Автодорожная часть моста получила повреждения, погибли два человека, родители пострадавшей девочки. Семья из Белгородской области ехала в Крым на отдых.Следственный комитет возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает причастных на Украине к преступлению.
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
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происшествия, краснодар, чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодар, ЧП на Крымском мосту
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре

Замглавы Краснодарского края: пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка в сознании

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоказания на мониторе в больнице
Показания на мониторе в больнице - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Показания на мониторе в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель главы региона Анна Минькова.
«

"Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи", — написала она.

По словам Миньковой, сейчас медики продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Консультации проведут ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.
Минувшей ночью киевский режим устроил теракт на Крымском мосту — его атаковали два надводных беспилотника. Автодорожная часть моста получила повреждения, погибли два человека, родители пострадавшей девочки. Семья из Белгородской области ехала в Крым на отдых.
Следственный комитет возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает причастных на Украине к преступлению.
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ПроисшествияКраснодарЧП на Крымском мосту
 
 
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