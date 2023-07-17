https://ria.ru/20230717/devochka-1884596496.html
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре - РИА Новости, 17.07.2023
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:30
2023-07-17T12:30
2023-07-17T14:07
происшествия
краснодар
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале заместитель главы региона Анна Минькова."Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи", — написала она.По словам Миньковой, сейчас медики продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Консультации проведут ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.Минувшей ночью киевский режим устроил теракт на Крымском мосту — его атаковали два надводных беспилотника. Автодорожная часть моста получила повреждения, погибли два человека, родители пострадавшей девочки. Семья из Белгородской области ехала в Крым на отдых.Следственный комитет возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает причастных на Украине к преступлению.
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодар, ЧП на Крымском мосту
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в клинику в Краснодаре
Замглавы Краснодарского края: пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка в сознании
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила в Telegram-канале
заместитель главы региона Анна Минькова.
«
"Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи", — написала она.
По словам Миньковой, сейчас медики продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Консультации проведут ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.
Минувшей ночью киевский режим устроил теракт на Крымском мосту — его атаковали два надводных беспилотника. Автодорожная часть моста получила повреждения, погибли два человека, родители пострадавшей девочки. Семья из Белгородской области ехала в Крым на отдых.
Следственный комитет возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает причастных на Украине к преступлению.
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост