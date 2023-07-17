https://ria.ru/20230717/devochka-1884580737.html
Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение
Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение - РИА Новости, 17.07.2023
Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку готовят к перевозке санитарной авиацией в краевое медучреждение, сообщил главврач Темрюкской центральной... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:56
2023-07-17T11:56
2023-07-17T12:01
происшествия
краснодарский край
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку готовят к перевозке санитарной авиацией в краевое медучреждение, сообщил главврач Темрюкской центральной районной больницы Александр Александров в Telegram-канале."Пострадавший в результате ЧС на мосту ребенок находится в профильном отделении Темрюкской ЦРБ. Состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает, вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, в том числе с привлечением краевых специалистов. В настоящий момент ребенок готовится к переводу в краевое учреждение транспортно-санитарной авиацией", - сказал Александров на видео в аккаунте оперативного штаба Краснодарского края.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение
Пострадавшую на Крымском мосту девочку готовят к авиаперевозке в краевое медучреждение