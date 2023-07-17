https://ria.ru/20230717/devochka-1884580737.html

Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение

Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение - РИА Новости, 17.07.2023

Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в краевое медучреждение

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку готовят к перевозке санитарной авиацией в краевое медучреждение, сообщил главврач Темрюкской центральной... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:56

2023-07-17T11:56

2023-07-17T12:01

происшествия

краснодарский край

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку готовят к перевозке санитарной авиацией в краевое медучреждение, сообщил главврач Темрюкской центральной районной больницы Александр Александров в Telegram-канале."Пострадавший в результате ЧС на мосту ребенок находится в профильном отделении Темрюкской ЦРБ. Состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает, вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, в том числе с привлечением краевых специалистов. В настоящий момент ребенок готовится к переводу в краевое учреждение транспортно-санитарной авиацией", - сказал Александров на видео в аккаунте оперативного штаба Краснодарского края.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф)