https://ria.ru/20230717/danone-1884535962.html

Danone отреагировала на решение о передаче акций во временное управление

Danone отреагировала на решение о передаче акций во временное управление - РИА Новости, 17.07.2023

Danone отреагировала на решение о передаче акций во временное управление

Французская компания Danone приняла к сведению решение властей России по передаче во временное управление Росимущества доли в АО "Данон Россия", изучает... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:05

2023-07-17T09:05

2023-07-17T11:45

россия

danone

экономика

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Французская компания Danone приняла к сведению решение властей России по передаче во временное управление Росимущества доли в АО "Данон Россия", изучает сложившуюся ситуацию, говорится в официальном заявлении компании.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям."Компания Danone приняла к сведению решение российских властей, направленное на введение временной внешней администрации в отношении компании "Данон Россия". В настоящее время Danone изучает сложившуюся ситуацию", — говорится в сообщении.Danone указывает, что готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера "Данон Россия" и непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности сотрудников. "Данное решение не оказывает влияния на финансовые прогнозы Danone на 2023 год", — добавляет компания.Danone присутствует в России с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.В начале февраля источники на рынке сообщали агентству, что Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками, — опцион обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.В состав группы в России входит порядка 20 заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. Согласно материалам на сайте, в России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие. На прошлой неделе компания сообщала, что локализует свой бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "АктиБио".

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, danone, экономика