https://ria.ru/20230717/dannye-1884693687.html
Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ
Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2023
Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ
Спецслужбы США и Германии столкнулись с утечкой данных сотрудников из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal, принадлежащего корпорации Alphabet,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:29
2023-07-17T16:29
2023-07-17T16:29
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы США и Германии столкнулись с утечкой данных сотрудников из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal, принадлежащего корпорации Alphabet, которая также владеет поисковиком Google, сообщило в понедельник немецкое издание Spiegel. "Речь идет о списке из 5600 имен, включая сотрудников американской секретной службы АНБ (Агентство национальной безопасности - ред.) и немецких разведывательных служб. Все они были зарегистрированы на платформе IT-безопасности VirusTotal", - сообщает Spiegel. Помимо АНБ, из американских ведомств от утечки данных пострадали киберкомандование США, министерство юстиции и ФБР. Со стороны Германии пострадали федеральное управление уголовной полиции, служба военной контрразведки, а также секретное подразделение федеральной разведывательной службы (BND). Также утечка затронула данные сотрудников официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании. Сообщается, что в сеть попали только имена и адреса электронной почты сотрудников указанных организаций. Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) подтвердило Spiegel факт утечки и порекомендовало органам власти не загружать файлы в сервис VirusTotal. VirusTotal - популярный онлайн-сервис, позволяющий загружать в него подозрительные файлы и ссылки с целью проверки их на наличие вредоносных программ.
https://ria.ru/20230413/khaker-1865191121.html
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в мире, сша, германия, google, нидерланды, агентство национальной безопасности сша, фбр
В мире, США, Германия, Google, Нидерланды, Агентство национальной безопасности США, ФБР
Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ
Spiegel: данные сотрудников спецслужб США и ФРГ попали в интернет из-за сканера вирусов