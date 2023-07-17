https://ria.ru/20230717/dannye-1884693687.html

Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ

Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2023

Данные сотрудников спецслужб США и Германии попали в интернет, пишут СМИ

Спецслужбы США и Германии столкнулись с утечкой данных сотрудников из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal, принадлежащего корпорации Alphabet,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:29

2023-07-17T16:29

2023-07-17T16:29

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы США и Германии столкнулись с утечкой данных сотрудников из-за использования онлайн-сканера вирусов VirusTotal, принадлежащего корпорации Alphabet, которая также владеет поисковиком Google, сообщило в понедельник немецкое издание Spiegel. "Речь идет о списке из 5600 имен, включая сотрудников американской секретной службы АНБ (Агентство национальной безопасности - ред.) и немецких разведывательных служб. Все они были зарегистрированы на платформе IT-безопасности VirusTotal", - сообщает Spiegel. Помимо АНБ, из американских ведомств от утечки данных пострадали киберкомандование США, министерство юстиции и ФБР. Со стороны Германии пострадали федеральное управление уголовной полиции, служба военной контрразведки, а также секретное подразделение федеральной разведывательной службы (BND). Также утечка затронула данные сотрудников официальных органов Нидерландов, Тайваня и Великобритании. Сообщается, что в сеть попали только имена и адреса электронной почты сотрудников указанных организаций. Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) подтвердило Spiegel факт утечки и порекомендовало органам власти не загружать файлы в сервис VirusTotal. VirusTotal - популярный онлайн-сервис, позволяющий загружать в него подозрительные файлы и ссылки с целью проверки их на наличие вредоносных программ.

https://ria.ru/20230413/khaker-1865191121.html

https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html

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в мире, сша, германия, google, нидерланды, агентство национальной безопасности сша, фбр