https://ria.ru/20230717/chat-bot-1884529043.html
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту
Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут, а также сообщает номер, куда могут обратиться путешественники,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:11
2023-07-17T08:11
2023-07-17T11:30
туризм
краснодарский край
чп на крымском мосту
джанкой
андрей костюк
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_cc67e675e93b279e699db5a24ccc22e4.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут, а также сообщает номер, куда могут обратиться путешественники, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник сообщалось, что республиканским центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма на фоне ЧП на Крымском мосту создан чат-бот для туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Чат-бот рекомендует планировать движение по альтернативному маршруту - через новые регионы. Он уточняет, что пункты пропуска Армянск и Джанкой работают в штатном режиме. Чат-бот также сообщает туристам актуальные новости по ситуации на Крымском мосту. Так, от Аксенова там сообщается, что он переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком: "движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться", - уточняется в сообщении. Кроме того, добавляется, что данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9.00 мск, а о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы. Бот также дает телефон горячей линии министерства курортов и туризма Крыма, куда могут обратиться туристы - 8 (800) 511-80-18.
https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html
краснодарский край
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583517_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a3a6caea0093153f5c8ffa124a1aa0ab.jpg
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T08:11
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, чп на крымском мосту, джанкой, андрей костюк, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Джанкой, Андрей Костюк, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту
Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут