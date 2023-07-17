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Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
08:11 17.07.2023 (обновлено: 11:30 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/chat-bot-1884529043.html
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту
Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут, а также сообщает номер, куда могут обратиться путешественники,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:11
2023-07-17T11:30
туризм
краснодарский край
чп на крымском мосту
джанкой
андрей костюк
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут, а также сообщает номер, куда могут обратиться путешественники, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник сообщалось, что республиканским центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма на фоне ЧП на Крымском мосту создан чат-бот для туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Чат-бот рекомендует планировать движение по альтернативному маршруту - через новые регионы. Он уточняет, что пункты пропуска Армянск и Джанкой работают в штатном режиме. Чат-бот также сообщает туристам актуальные новости по ситуации на Крымском мосту. Так, от Аксенова там сообщается, что он переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком: "движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться", - уточняется в сообщении. Кроме того, добавляется, что данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9.00 мск, а о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы. Бот также дает телефон горячей линии министерства курортов и туризма Крыма, куда могут обратиться туристы - 8 (800) 511-80-18.
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краснодарский край
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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краснодарский край, чп на крымском мосту, джанкой, андрей костюк, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Джанкой, Андрей Костюк, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
Чат-бот для туристов прокладывает альтернативный маршрут по Крымскому мосту

Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чат-бот для туристов из-за ситуации на Крымском мосту прокладывает альтернативный маршрут, а также сообщает номер, куда могут обратиться путешественники, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось, что республиканским центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма на фоне ЧП на Крымском мосту создан чат-бот для туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Чат-бот рекомендует планировать движение по альтернативному маршруту - через новые регионы. Он уточняет, что пункты пропуска Армянск и Джанкой работают в штатном режиме.
Чат-бот также сообщает туристам актуальные новости по ситуации на Крымском мосту. Так, от Аксенова там сообщается, что он переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком: "движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться", - уточняется в сообщении.
Кроме того, добавляется, что данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9.00 мск, а о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы.
Бот также дает телефон горячей линии министерства курортов и туризма Крыма, куда могут обратиться туристы - 8 (800) 511-80-18.
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ТуризмКраснодарский крайЧП на Крымском мостуДжанкойАндрей КостюкСергей Аксенов (политик)Новости - Туризм
 
 
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