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Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным - РИА Новости, 17.07.2023
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Шоубиз
 
14:00 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/buynov-1884589025.html
Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным
Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным - РИА Новости, 17.07.2023
Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным
Народный артист России, певец Александр Буйнов в эфире "Эмпатии Манучи" раскрыл детали поездок в военные госпитали. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:00
2023-07-17T14:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Александр Буйнов в эфире "Эмпатии Манучи" раскрыл детали поездок в военные госпитали. Он объяснил, что выступает перед бойцами, чтобы сохранить или создать у них позитивный настрой. &quot;Армия и армейские ребята мне очень близки. Я дружен с одним госпиталем с 1996 года. Я там дважды в год обычно выступаю. Недавно был в госпитале. Вижу, ребята раненые стоят в ожидании меня, один парень потерял руку. Они мне улыбнулись, мы посмеялись вместе. От них исходит много позитива, они любят жизнь. Я работаю, чтобы это в них сохранять&quot;, – поделился Буйнов.Артист также рассказал о том, что думает по поводу спецоперации. По его словам, он не испытал страха после начала СВО. Более того, исполнитель подчеркнул, что предчувствовал ее. "Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится (украинская идеология – Прим. Ред.), ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда", – заключил музыкант. Александр Буйнов поддержал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Он впервые посетил Донецк в 2017 году, отметив, что после увиденного, не поедет на Украину. Исполнитель собирал средства в помощь военным, а также отправил в зону СВО 50 гитар со своими автографами. По словам артиста, ему было важно подарить бойцам хорошие инструменты с качественным звучанием. В этом году Александра Буйнова включили в санкционный список Канады и Украины из-за поддержки российских властей.
https://ria.ru/20230710/artisty-1883210710.html
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александр буйнов, донецк, украина, россия, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Александр Буйнов, Донецк, Украина, Россия, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным

Буйнов рассказал, что выступает в госпиталях, чтобы сохранить позитивный настрой у военных

© РИА НовостиДенис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.
Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г. - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Александр Буйнов в эфире "Эмпатии Манучи" раскрыл детали поездок в военные госпитали.
Он объяснил, что выступает перед бойцами, чтобы сохранить или создать у них позитивный настрой.
«

"Армия и армейские ребята мне очень близки. Я дружен с одним госпиталем с 1996 года. Я там дважды в год обычно выступаю. Недавно был в госпитале. Вижу, ребята раненые стоят в ожидании меня, один парень потерял руку. Они мне улыбнулись, мы посмеялись вместе. От них исходит много позитива, они любят жизнь. Я работаю, чтобы это в них сохранять", – поделился Буйнов.

Артист также рассказал о том, что думает по поводу спецоперации. По его словам, он не испытал страха после начала СВО. Более того, исполнитель подчеркнул, что предчувствовал ее.
«
"Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится (украинская идеология – Прим. Ред.), ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда", – заключил музыкант.
Александр Буйнов поддержал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Он впервые посетил Донецк в 2017 году, отметив, что после увиденного, не поедет на Украину.
Исполнитель собирал средства в помощь военным, а также отправил в зону СВО 50 гитар со своими автографами.
По словам артиста, ему было важно подарить бойцам хорошие инструменты с качественным звучанием.
В этом году Александра Буйнова включили в санкционный список Канады и Украины из-за поддержки российских властей.
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ШоубизАлександр БуйновДонецкУкраинаРоссияЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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