https://ria.ru/20230717/buynov-1884589025.html

Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным

Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным - РИА Новости, 17.07.2023

Александр Буйнов раскрыл детали поездок к раненым военным

Народный артист России, певец Александр Буйнов в эфире "Эмпатии Манучи" раскрыл детали поездок в военные госпитали. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:00

2023-07-17T14:00

2023-07-17T14:00

шоубиз

александр буйнов

донецк

украина

россия

знаменитости

музыка

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151525/68/1515256856_0:0:5062:2848_1920x0_80_0_0_a005f4c6bccd5ef736145084f5b9e428.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Александр Буйнов в эфире "Эмпатии Манучи" раскрыл детали поездок в военные госпитали. Он объяснил, что выступает перед бойцами, чтобы сохранить или создать у них позитивный настрой. "Армия и армейские ребята мне очень близки. Я дружен с одним госпиталем с 1996 года. Я там дважды в год обычно выступаю. Недавно был в госпитале. Вижу, ребята раненые стоят в ожидании меня, один парень потерял руку. Они мне улыбнулись, мы посмеялись вместе. От них исходит много позитива, они любят жизнь. Я работаю, чтобы это в них сохранять", – поделился Буйнов.Артист также рассказал о том, что думает по поводу спецоперации. По его словам, он не испытал страха после начала СВО. Более того, исполнитель подчеркнул, что предчувствовал ее. "Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится (украинская идеология – Прим. Ред.), ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда", – заключил музыкант. Александр Буйнов поддержал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации. Он впервые посетил Донецк в 2017 году, отметив, что после увиденного, не поедет на Украину. Исполнитель собирал средства в помощь военным, а также отправил в зону СВО 50 гитар со своими автографами. По словам артиста, ему было важно подарить бойцам хорошие инструменты с качественным звучанием. В этом году Александра Буйнова включили в санкционный список Канады и Украины из-за поддержки российских властей.

https://ria.ru/20230710/artisty-1883210710.html

донецк

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр буйнов, донецк, украина, россия, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса