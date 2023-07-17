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СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии - РИА Новости, 17.07.2023
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10:14 17.07.2023 (обновлено: 11:39 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/bundesver-1884546478.html
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии
У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:14
2023-07-17T11:39
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германия
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters. "На данный момент у Берлина нет ни одной боеготовой дивизии &lt;...&gt; Планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию к 2025 году, а второе — в 2027 году", — говорится в сообщении агентства. Как заявил в интервью инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис, Германия уверена, что в 2025 году у нее будет самая оснащенная армейская дивизия среди европейских стран — членов НАТО. Он добавил, что изначально подразделение будет укомплектовано на 80-90%, эти планы были согласованы с НАТО.По словам Маиса, Германия предоставит сначала две механизированные бригады, а затем будет усилена голландской бригадой.Генерал подчеркнул, что "в любом случае этого будет достаточно, чтобы предоставить в 2025 году наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО".
https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html
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в мире, германия, нато
В мире, Германия, НАТО
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии

Reuters: Германия планирует подготовить боеспособное армейское подразделение к 2025 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters.
"На данный момент у Берлина нет ни одной боеготовой дивизии <...> Планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию к 2025 году, а второе — в 2027 году", — говорится в сообщении агентства.
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Как заявил в интервью инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис, Германия уверена, что в 2025 году у нее будет самая оснащенная армейская дивизия среди европейских стран — членов НАТО.
Он добавил, что изначально подразделение будет укомплектовано на 80-90%, эти планы были согласованы с НАТО.
По словам Маиса, Германия предоставит сначала две механизированные бригады, а затем будет усилена голландской бригадой.
Генерал подчеркнул, что "в любом случае этого будет достаточно, чтобы предоставить в 2025 году наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО".
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