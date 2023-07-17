https://ria.ru/20230717/bundesver-1884546478.html

СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии

СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии

У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:14

2023-07-17T10:14

2023-07-17T11:39

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters. "На данный момент у Берлина нет ни одной боеготовой дивизии <...> Планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию к 2025 году, а второе — в 2027 году", — говорится в сообщении агентства. Как заявил в интервью инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис, Германия уверена, что в 2025 году у нее будет самая оснащенная армейская дивизия среди европейских стран — членов НАТО. Он добавил, что изначально подразделение будет укомплектовано на 80-90%, эти планы были согласованы с НАТО.По словам Маиса, Германия предоставит сначала две механизированные бригады, а затем будет усилена голландской бригадой.Генерал подчеркнул, что "в любом случае этого будет достаточно, чтобы предоставить в 2025 году наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО".

https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html

https://ria.ru/20230702/rakety-1881762796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, нато