https://ria.ru/20230717/bundesver-1884546478.html
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии
У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:14
2023-07-17T10:14
2023-07-17T11:39
в мире
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters. "На данный момент у Берлина нет ни одной боеготовой дивизии <...> Планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию к 2025 году, а второе — в 2027 году", — говорится в сообщении агентства. Как заявил в интервью инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис, Германия уверена, что в 2025 году у нее будет самая оснащенная армейская дивизия среди европейских стран — членов НАТО. Он добавил, что изначально подразделение будет укомплектовано на 80-90%, эти планы были согласованы с НАТО.По словам Маиса, Германия предоставит сначала две механизированные бригады, а затем будет усилена голландской бригадой.Генерал подчеркнул, что "в любом случае этого будет достаточно, чтобы предоставить в 2025 году наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО".
https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html
https://ria.ru/20230702/rakety-1881762796.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_316:0:3971:2741_1920x0_80_0_0_f5af38091667ec2f95b2f1fb59dfd80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, нато
СМИ: у Германии нет ни одной готовой к бою дивизии
Reuters: Германия планирует подготовить боеспособное армейское подразделение к 2025 году
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
У Германии сейчас нет ни одной готовой к бою дивизии, власти планируют, что первое из трех армейских подразделений введут в строй к 2025 году, передает Reuters
.
"На данный момент у Берлина
нет ни одной боеготовой дивизии <...> Планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию к 2025 году, а второе — в 2027 году", — говорится в сообщении агентства.
"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников
Как заявил в интервью инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис, Германия уверена, что в 2025 году у нее будет самая оснащенная армейская дивизия среди европейских стран — членов НАТО
.
Он добавил, что изначально подразделение будет укомплектовано на 80-90%, эти планы были согласованы с НАТО.
По словам Маиса, Германия предоставит сначала две механизированные бригады, а затем будет усилена голландской бригадой.
Генерал подчеркнул, что "в любом случае этого будет достаточно, чтобы предоставить в 2025 году наиболее оснащенную дивизию из всех европейских партнеров НАТО".
Шольц заявил об отказе Германии передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus