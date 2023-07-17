https://ria.ru/20230717/bolezn-1884516808.html

В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень

В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень - РИА Новости, 17.07.2023

В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень

СМИ Египта сообщают о неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, Министерство здравоохранения страны... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:02

2023-07-17T05:02

2023-07-17T16:00

в мире

египет

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КАИР, 17 июл — РИА Новости. СМИ Египта сообщают о неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, Министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды. Портал Cairo24 и ряд других египетских СМИ написали ранее, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. В СМИ появились предположения, что случившееся может оказаться вспышкой лихорадки денге. "Министерство здравоохранения и народонаселения следит за жалобами, связанными с появлением схожих симптомов болезни у ряда граждан в деревни Эль-Аликат в провинции Кена. <…> Бригады профилактической и лечебной медицины и эпидемиологического надзора были отправлены для изучения информации и взятия проб у больных и объектов окружающей среды", — говорится в заявлении египетского Минздрава. Согласно заявлению министерства, схожие у заболевших симптомы проявились в высокой температуре, боли в костях и усталости. "Они продолжаются три-пять дней, это симптомы, общие для многих распространенных заболеваний, таких как простуда, грипп, гастроэнтерит и лихорадка, при которых заражение распространяется при высокой температуре воздуха и которые проходят при покое, приеме жаропонижающих препаратов и питья", — отметило министерство, добавив, что симптомы у заболевших в Эль-Аликате легкие и средние, госпитализация не требуется. Замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль заявил телеканалу Sada el-Balad, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов, упомянув, что на анализ были взяты пробы комаров и сточных вод.

https://ria.ru/20221116/epidemiya-1832058824.html

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египет

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в мире, египет