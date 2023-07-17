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В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень - РИА Новости, 17.07.2023
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05:02 17.07.2023 (обновлено: 16:00 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/bolezn-1884516808.html
В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень
В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень - РИА Новости, 17.07.2023
В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень
СМИ Египта сообщают о неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, Министерство здравоохранения страны... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:02
2023-07-17T16:00
в мире
египет
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КАИР, 17 июл — РИА Новости. СМИ Египта сообщают о неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, Министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды. Портал Cairo24 и ряд других египетских СМИ написали ранее, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. В СМИ появились предположения, что случившееся может оказаться вспышкой лихорадки денге. "Министерство здравоохранения и народонаселения следит за жалобами, связанными с появлением схожих симптомов болезни у ряда граждан в деревни Эль-Аликат в провинции Кена. &lt;…&gt; Бригады профилактической и лечебной медицины и эпидемиологического надзора были отправлены для изучения информации и взятия проб у больных и объектов окружающей среды", — говорится в заявлении египетского Минздрава. Согласно заявлению министерства, схожие у заболевших симптомы проявились в высокой температуре, боли в костях и усталости. "Они продолжаются три-пять дней, это симптомы, общие для многих распространенных заболеваний, таких как простуда, грипп, гастроэнтерит и лихорадка, при которых заражение распространяется при высокой температуре воздуха и которые проходят при покое, приеме жаропонижающих препаратов и питья", — отметило министерство, добавив, что симптомы у заболевших в Эль-Аликате легкие и средние, госпитализация не требуется. Замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль заявил телеканалу Sada el-Balad, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов, упомянув, что на анализ были взяты пробы комаров и сточных вод.
https://ria.ru/20221116/epidemiya-1832058824.html
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в мире, египет
В мире, Египет
В Египте сообщили о неизвестной болезни в одной из деревень

Минздрав Египта сообщил о неизвестной болезни в деревне Эль-Аликат к югу от Каира

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 июл — РИА Новости. СМИ Египта сообщают о неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат в провинции Кена, находящейся к югу от Каира, Министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды.
Портал Cairo24 и ряд других египетских СМИ написали ранее, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились загадочной болезнью, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. В СМИ появились предположения, что случившееся может оказаться вспышкой лихорадки денге.
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"Министерство здравоохранения и народонаселения следит за жалобами, связанными с появлением схожих симптомов болезни у ряда граждан в деревни Эль-Аликат в провинции Кена. <…> Бригады профилактической и лечебной медицины и эпидемиологического надзора были отправлены для изучения информации и взятия проб у больных и объектов окружающей среды", — говорится в заявлении египетского Минздрава.
Согласно заявлению министерства, схожие у заболевших симптомы проявились в высокой температуре, боли в костях и усталости.
"Они продолжаются три-пять дней, это симптомы, общие для многих распространенных заболеваний, таких как простуда, грипп, гастроэнтерит и лихорадка, при которых заражение распространяется при высокой температуре воздуха и которые проходят при покое, приеме жаропонижающих препаратов и питья", — отметило министерство, добавив, что симптомы у заболевших в Эль-Аликате легкие и средние, госпитализация не требуется.
Замминистра здравоохранения Египта Амр Кандиль заявил телеканалу Sada el-Balad, что специалисты будут дважды в день проводить в деревне распыление пестицидов, упомянув, что на анализ были взяты пробы комаров и сточных вод.
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