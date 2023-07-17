https://ria.ru/20230717/boepripasy-1884730695.html

В ООН признали опасность поставок кассетных боеприпасов Киеву

В ООН признали опасность поставок кассетных боеприпасов Киеву - РИА Новости, 17.07.2023

В ООН признали опасность поставок кассетных боеприпасов Киеву

Вред от применения кассетных боеприпасов для гражданского населения документально подтвержден, их поставка Киеву будет являться "частью проблемы", заявил РИА... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:21

2023-07-17T19:21

2023-07-17T19:21

специальная военная операция на украине

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оон

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ООН, 17 июл – РИА Новости. Вред от применения кассетных боеприпасов для гражданского населения документально подтвержден, их поставка Киеву будет являться "частью проблемы", заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на Украине Савиано Абреу, комментируя решение США поставить такие снаряды украинской стороне. "Безусловно, применение кассетных боеприпасов является частью проблемы, и тот вред, который они причиняют гражданскому населению, документально подтвержден", - подчеркнул Абреу. По его словам, международное гуманитарное право строго запрещает неизбирательные удары и "требует принятия всех возможных мер предосторожности для предотвращения и сведения к минимуму причинения вреда гражданскому населению". Абреу призвал соблюдать международное гуманитарное право. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, нато, оон, министерство обороны сша, джо байден, мария захарова, сша