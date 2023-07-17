https://ria.ru/20230717/bloki-1884699950.html

Сийярто призвал мировых лидеров не допустить разделения мира на блоки

Сийярто призвал мировых лидеров не допустить разделения мира на блоки - РИА Новости, 17.07.2023

Сийярто призвал мировых лидеров не допустить разделения мира на блоки

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мировых лидеров не допустить разделения мира на блоки, поскольку это помешает РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:56

2023-07-17T16:56

2023-07-17T16:57

в мире

венгрия

петер сийярто

оон

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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мировых лидеров не допустить разделения мира на блоки, поскольку это помешает странам сообща бороться с изменением климата и охранять окружающую среду. По его словам, глобальная безопасность сейчас находится в наибольшей опасности за последние 80 лет, поскольку риск третьей мировой войны максимально велик, угроза терроризма растет, а разговоры о применении ядерного оружия становятся все более открытыми. "Эти риски безопасности, с одной стороны, к сожалению, ведут к разделению мира на блоки, а в другой стороны - к тому, что мир не может обращать внимание на очень важные проблемы, которые связаны со стоящими перед нашей планетой вызовами устойчивости... Это своего рода замкнутый круг, потому что, если мир разделится на блоки, мы не сможем выполнить задачи, связанные с охраной окружающей среды и борьбой с изменением климата", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом заседания Экономического и Социального Совета ООН. Выступление транслировалось в соцсети Facebook*. "Мы со своей стороны и сегодня будем доказывать, что вместо разделения мира на блоки должен прийти период связей, чтобы мировые лидеры в последний возможный момент приняли здравое решение и повернули мир в сторону связей, а не разделения на блоки. Ведь если страны мира, особенно самые крупные и сильные, не смогут культурно сотрудничать, то мы не найдем ответов на самые насущные вызовы, стоящие перед нами", - отметил Сийярто. Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Центральная Европа и конкретно Венгрия всегда проигрывали в ситуации разделения мира на блоки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230627/nato-1880621570.html

https://ria.ru/20230504/raskol-1869620714.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, оон