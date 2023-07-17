Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока
Глава Удмуртии Бречалов призвал бизнес региона завоевывать рынки Африки и Ближнего Востока
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 17 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал предпринимателей Удмуртии завоевывать африканские и ближневосточные рынки, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"В понедельник во время аппаратного совещания республиканского правительства глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об экспортных возможностях для бизнеса. На прошлой неделе в Москве он провёл ряд встреч, посвященных развитию экономического потенциала республики", - говорится в сообщении.
Бречалов на совещании рассказал, что договорились с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером проработать бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. "Это рынок в более чем 10 миллионов человек. За пять предыдущих лет экспорт из Удмуртии в Эмираты составил почти 700 тысяч долларов США. Приведу пример. Ижевская компания "Ялога-НТ" в свое время рискнула и теперь поставляет пищевые красители в Эмираты. Всем, кто не верит и думает, что экспортировать сложно и продукция неконкурентоспособна, – попробуйте", - заявил он.
В пресс-службе добавили, чтобы заявиться на бизнес-миссию в ОАЭ, необходимо обратиться в Корпорацию развития Удмуртии по телефону: 8(3412)22-00-00. Регион уже торгует с Эмиратами изделиями из пластмассы, продуктами питания, мебелью.
Ранее соглашение о сотрудничестве подписали компании "Ува-молоко" и Retaj Overseas LLC Омана. Партнеры готовы помогать российским предприятиям наладить бизнес-процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это выход на рынок в 355 миллионов потребителей.
"Мы полностью обеспечиваем себя качественным молоком и молочной продукцией. Поставки осуществляются практически во все регионы страны. Есть возможности наращивать производство, а для этого нужен рынок сбыта. В этом направлении мы сейчас и двигаемся", – заключил Александр Бречалов.
"Продукция "Ува-молоко" поставляется в Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Всего под брендом #СделановУдмуртии компания производит более 100 наименований продуктов: молоко, сливочное масло, сыры и другое", – подчеркнули в пресс-службе.