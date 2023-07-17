https://ria.ru/20230717/biznes-1884594615.html

Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока

Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока - РИА Новости, 17.07.2023

Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал предпринимателей Удмуртии завоевывать африканские и ближневосточные рынки, сообщили в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:25

2023-07-17T12:25

2023-07-17T12:25

удмуртская республика

ближний восток

александр бречалов

оаэ

африка

корпорация развития

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УФА, 17 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал предпринимателей Удмуртии завоевывать африканские и ближневосточные рынки, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "В понедельник во время аппаратного совещания республиканского правительства глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об экспортных возможностях для бизнеса. На прошлой неделе в Москве он провёл ряд встреч, посвященных развитию экономического потенциала республики", - говорится в сообщении. Бречалов на совещании рассказал, что договорились с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером проработать бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. "Это рынок в более чем 10 миллионов человек. За пять предыдущих лет экспорт из Удмуртии в Эмираты составил почти 700 тысяч долларов США. Приведу пример. Ижевская компания "Ялога-НТ" в свое время рискнула и теперь поставляет пищевые красители в Эмираты. Всем, кто не верит и думает, что экспортировать сложно и продукция неконкурентоспособна, – попробуйте", - заявил он. В пресс-службе добавили, чтобы заявиться на бизнес-миссию в ОАЭ, необходимо обратиться в Корпорацию развития Удмуртии по телефону: 8(3412)22-00-00. Регион уже торгует с Эмиратами изделиями из пластмассы, продуктами питания, мебелью. Ранее соглашение о сотрудничестве подписали компании "Ува-молоко" и Retaj Overseas LLC Омана. Партнеры готовы помогать российским предприятиям наладить бизнес-процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это выход на рынок в 355 миллионов потребителей. "Мы полностью обеспечиваем себя качественным молоком и молочной продукцией. Поставки осуществляются практически во все регионы страны. Есть возможности наращивать производство, а для этого нужен рынок сбыта. В этом направлении мы сейчас и двигаемся", – заключил Александр Бречалов. "Продукция "Ува-молоко" поставляется в Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Всего под брендом #СделановУдмуртии компания производит более 100 наименований продуктов: молоко, сливочное масло, сыры и другое", – подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230713/udmurtiya-1884054583.html

https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html

ближний восток

оаэ

африка

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ближний восток, александр бречалов, оаэ, африка, корпорация развития