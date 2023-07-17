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Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока - РИА Новости, 17.07.2023
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Удмуртская Республика
 
12:25 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/biznes-1884594615.html
Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока
Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока - РИА Новости, 17.07.2023
Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока
Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал предпринимателей Удмуртии завоевывать африканские и ближневосточные рынки, сообщили в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:25
2023-07-17T12:25
удмуртская республика
ближний восток
александр бречалов
оаэ
африка
корпорация развития
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УФА, 17 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал предпринимателей Удмуртии завоевывать африканские и ближневосточные рынки, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "В понедельник во время аппаратного совещания республиканского правительства глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об экспортных возможностях для бизнеса. На прошлой неделе в Москве он провёл ряд встреч, посвященных развитию экономического потенциала республики", - говорится в сообщении. Бречалов на совещании рассказал, что договорились с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером проработать бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. "Это рынок в более чем 10 миллионов человек. За пять предыдущих лет экспорт из Удмуртии в Эмираты составил почти 700 тысяч долларов США. Приведу пример. Ижевская компания "Ялога-НТ" в свое время рискнула и теперь поставляет пищевые красители в Эмираты. Всем, кто не верит и думает, что экспортировать сложно и продукция неконкурентоспособна, – попробуйте", - заявил он. В пресс-службе добавили, чтобы заявиться на бизнес-миссию в ОАЭ, необходимо обратиться в Корпорацию развития Удмуртии по телефону: 8(3412)22-00-00. Регион уже торгует с Эмиратами изделиями из пластмассы, продуктами питания, мебелью. Ранее соглашение о сотрудничестве подписали компании "Ува-молоко" и Retaj Overseas LLC Омана. Партнеры готовы помогать российским предприятиям наладить бизнес-процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это выход на рынок в 355 миллионов потребителей. "Мы полностью обеспечиваем себя качественным молоком и молочной продукцией. Поставки осуществляются практически во все регионы страны. Есть возможности наращивать производство, а для этого нужен рынок сбыта. В этом направлении мы сейчас и двигаемся", – заключил Александр Бречалов. "Продукция "Ува-молоко" поставляется в Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Всего под брендом #СделановУдмуртии компания производит более 100 наименований продуктов: молоко, сливочное масло, сыры и другое", – подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230713/udmurtiya-1884054583.html
https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html
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ближний восток, александр бречалов, оаэ, африка, корпорация развития
Удмуртская Республика, Ближний Восток, Александр Бречалов, ОАЭ, Африка, Корпорация Развития
Бречалов призвал бизнес Удмуртии завоевывать рынки Ближнего Востока

Глава Удмуртии Бречалов призвал бизнес региона завоевывать рынки Африки и Ближнего Востока

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал предпринимателей Удмуртии завоевывать африканские и ближневосточные рынки, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"В понедельник во время аппаратного совещания республиканского правительства глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об экспортных возможностях для бизнеса. На прошлой неделе в Москве он провёл ряд встреч, посвященных развитию экономического потенциала республики", - говорится в сообщении.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Удмуртия готова поставлять двигатели и оборудование в ОАЭ, заявил Бречалов
13 июля, 18:09
Бречалов на совещании рассказал, что договорились с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмад Альджабером проработать бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты. "Это рынок в более чем 10 миллионов человек. За пять предыдущих лет экспорт из Удмуртии в Эмираты составил почти 700 тысяч долларов США. Приведу пример. Ижевская компания "Ялога-НТ" в свое время рискнула и теперь поставляет пищевые красители в Эмираты. Всем, кто не верит и думает, что экспортировать сложно и продукция неконкурентоспособна, – попробуйте", - заявил он.
В пресс-службе добавили, чтобы заявиться на бизнес-миссию в ОАЭ, необходимо обратиться в Корпорацию развития Удмуртии по телефону: 8(3412)22-00-00. Регион уже торгует с Эмиратами изделиями из пластмассы, продуктами питания, мебелью.
Ранее соглашение о сотрудничестве подписали компании "Ува-молоко" и Retaj Overseas LLC Омана. Партнеры готовы помогать российским предприятиям наладить бизнес-процессы в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это выход на рынок в 355 миллионов потребителей.
"Мы полностью обеспечиваем себя качественным молоком и молочной продукцией. Поставки осуществляются практически во все регионы страны. Есть возможности наращивать производство, а для этого нужен рынок сбыта. В этом направлении мы сейчас и двигаемся", – заключил Александр Бречалов.
"Продукция "Ува-молоко" поставляется в Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Всего под брендом #СделановУдмуртии компания производит более 100 наименований продуктов: молоко, сливочное масло, сыры и другое", – подчеркнули в пресс-службе.
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра
14 июня, 20:46
 
Удмуртская РеспубликаБлижний ВостокАлександр БречаловОАЭАфрикаКорпорация Развития
 
 
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