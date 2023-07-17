https://ria.ru/20230717/benzin-1884698153.html

Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила очередной рекорд

Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила очередной рекорд - РИА Новости, 17.07.2023

Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила очередной рекорд

Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника установила очередной рекорд, уже восьмую... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:49

2023-07-17T16:49

2023-07-17T16:49

экономика

россия

аи-92

аи-95

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника установила очередной рекорд, уже восьмую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в понедельник на 0,3% - до 60 758 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 снизилась - на 0,06%, до 66 646 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 1,05%, его стоимость составила 53 481 рубль за тонну. Также подорожал мазут - на 0,25%, до 21 666 рублей. Подешевел авиакеросин - на 2,01%, до 64 089 рублей за тонну, углеводородные газы (СУГи) - на 1,58%, до 22 596 рублей. Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. При этом дефицита бензина в России нет, а спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен продолжением, говорят в министерстве. Кроме того, в конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.

https://ria.ru/20230717/reyting-1884508740.html

https://ria.ru/20230714/benzin-1884158822.html

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экономика, россия, аи-92, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии)