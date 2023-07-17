https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884697651.html

В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах

В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах - РИА Новости, 17.07.2023

В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах

Шестьдесят пять автобусов разной вместимости для работы на городских маршрутах закупят власти Алтайского края, рассказал глава региона Виктор Томенко в своем... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:46

2023-07-17T16:46

2023-07-17T16:46

алтайский край

виктор томенко

барнаул

заринск

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БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Шестьдесят пять автобусов разной вместимости для работы на городских маршрутах закупят власти Алтайского края, рассказал глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале. "Работа общественного транспорта — одно из важных направлений нашей деятельности. Его обновление — сложный и дорогостоящий процесс, поэтому дополнительно пользуемся различными инструментами федеральной поддержки. Планируем закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, который нам совсем недавно был одобрен. Такие кредиты выдаются на длительный срок — до 15 лет и под низкую ставку — 3%", - сообщил Томенко. По словам губернатора, приобрести планируют автобусы разного размера - в зависимости от подробностей городов края. Для Барнаула, например, речь идет о 41 автобусе с вместимостью до 100 человек. Камню-на-Оби и Горняку нужно пять автобусов поменьше — на 30-50 человек каждый. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска речь идет о 19 автобусах на 19-25 человек каждый. "Надеюсь, все пойдет по плану и уже в следующем году новые автобусы начнут свою работу в наших городах. Это продолжение системного подхода к решению сложных вопросов. Уже рассказывал, что для Барнаула мы закупаем 10 новых современных трамваев. Также в прошлом году купили 7 новых троллейбусов для Рубцовска. А в 2021 году выделили 500 миллионов рублей на покупку 193 автобусов для 55 муниципалитетов, в том числе в Михайловском, Тальменском, Калманском и многих других районах. Благодаря этому уже на сегодня смогли возобновить перевозки по 65 муниципальным маршрутам, движение по которым было прекращено много лет назад", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230705/altay-1882304517.html

барнаул

заринск

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виктор томенко, барнаул, заринск