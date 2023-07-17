Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
16:46 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884697651.html
В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах
В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах - РИА Новости, 17.07.2023
В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах
Шестьдесят пять автобусов разной вместимости для работы на городских маршрутах закупят власти Алтайского края, рассказал глава региона Виктор Томенко в своем... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:46
2023-07-17T16:46
алтайский край
виктор томенко
барнаул
заринск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811605472_0:147:3280:1993_1920x0_80_0_0_7748e772a9895b0f9e9643fa23d4f835.jpg
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Шестьдесят пять автобусов разной вместимости для работы на городских маршрутах закупят власти Алтайского края, рассказал глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале. "Работа общественного транспорта — одно из важных направлений нашей деятельности. Его обновление — сложный и дорогостоящий процесс, поэтому дополнительно пользуемся различными инструментами федеральной поддержки. Планируем закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, который нам совсем недавно был одобрен. Такие кредиты выдаются на длительный срок — до 15 лет и под низкую ставку — 3%", - сообщил Томенко. По словам губернатора, приобрести планируют автобусы разного размера - в зависимости от подробностей городов края. Для Барнаула, например, речь идет о 41 автобусе с вместимостью до 100 человек. Камню-на-Оби и Горняку нужно пять автобусов поменьше — на 30-50 человек каждый. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска речь идет о 19 автобусах на 19-25 человек каждый. "Надеюсь, все пойдет по плану и уже в следующем году новые автобусы начнут свою работу в наших городах. Это продолжение системного подхода к решению сложных вопросов. Уже рассказывал, что для Барнаула мы закупаем 10 новых современных трамваев. Также в прошлом году купили 7 новых троллейбусов для Рубцовска. А в 2021 году выделили 500 миллионов рублей на покупку 193 автобусов для 55 муниципалитетов, в том числе в Михайловском, Тальменском, Калманском и многих других районах. Благодаря этому уже на сегодня смогли возобновить перевозки по 65 муниципальным маршрутам, движение по которым было прекращено много лет назад", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230705/altay-1882304517.html
барнаул
заринск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811605472_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0c3e7539bdd83241b98f7b575cadb680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор томенко, барнаул, заринск
Алтайский край, Виктор Томенко, Барнаул, Заринск
В Алтайском крае купят более 60 автобусов для работы на городских маршрутах

В Алтайском крае закупят 65 автобусов разной вместимости для работы на городских маршрутах

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкАлтай
Алтай - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Шестьдесят пять автобусов разной вместимости для работы на городских маршрутах закупят власти Алтайского края, рассказал глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
«
"Работа общественного транспорта — одно из важных направлений нашей деятельности. Его обновление — сложный и дорогостоящий процесс, поэтому дополнительно пользуемся различными инструментами федеральной поддержки. Планируем закупку 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 миллионов рублей, который нам совсем недавно был одобрен. Такие кредиты выдаются на длительный срок — до 15 лет и под низкую ставку — 3%", - сообщил Томенко.
По словам губернатора, приобрести планируют автобусы разного размера - в зависимости от подробностей городов края. Для Барнаула, например, речь идет о 41 автобусе с вместимостью до 100 человек. Камню-на-Оби и Горняку нужно пять автобусов поменьше — на 30-50 человек каждый. Для Алейска, Славгорода, Заринска и Змеиногорска речь идет о 19 автобусах на 19-25 человек каждый.
"Надеюсь, все пойдет по плану и уже в следующем году новые автобусы начнут свою работу в наших городах. Это продолжение системного подхода к решению сложных вопросов. Уже рассказывал, что для Барнаула мы закупаем 10 новых современных трамваев. Также в прошлом году купили 7 новых троллейбусов для Рубцовска. А в 2021 году выделили 500 миллионов рублей на покупку 193 автобусов для 55 муниципалитетов, в том числе в Михайловском, Тальменском, Калманском и многих других районах. Благодаря этому уже на сегодня смогли возобновить перевозки по 65 муниципальным маршрутам, движение по которым было прекращено много лет назад", - подчеркнул губернатор.
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Томенко рассказал о решении проблемы нехватки инженеров на Алтае
5 июля, 10:34
 
Алтайский крайВиктор ТоменкоБарнаулЗаринск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала