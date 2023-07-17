В мэрии Сочи рассказали о ситуации с автобусами после ЧП на Крымском мосту
В мэрии Сочи сообщили, что не все автобусы в Крым отменили после ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые следуют из Сочи в Крым, отменены не все, один отправится в Ялту в 10.30, по остальным решение принимается перевозчиками, сообщили РИА Новости в администрации города.
Как ранее рассказали РИА Новости в Едином информационном центре автовокзалов Кубани, автобусы из Краснодара в Крым, отменены из-за происшествия на Крымском мосту.
"Решение по отправке автобусов из Сочи в Крым принимает сам перевозчик в связи с рекомендациями минтранса РФ. Сегодня отправится один автобус, по остальным двум перевозчик принимает решения", - сказал собеседник агентства.
В целом, по его словам, в понедельник в республику должны отправиться три автобуса - в Ялту, Севастополь и Симферополь. Первый отправится в Ялту в 10.30, по двум автобусам еще принимается решение, согласно расписанию, они должны следовать из Сочи в Севастополь – в 15.20 по Москве, в Симферополь - в 23.00.
То, что автобус из Сочи в Крым отправится 17 июля, подтвердили РИА Новости в справочной службе сочинского автовокзала. Там рассказали, что скорее всего автобусы пойдут через Краснодар или Таганрог.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.