https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884545987.html

В мэрии Сочи рассказали о ситуации с автобусами после ЧП на Крымском мосту

В мэрии Сочи рассказали о ситуации с автобусами после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В мэрии Сочи рассказали о ситуации с автобусами после ЧП на Крымском мосту

Автобусы, которые следуют из Сочи в Крым, отменены не все, один отправится в Ялту в 10.30, по остальным решение принимается перевозчиками, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:13

2023-07-17T10:13

2023-07-17T10:13

сочи

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

ялта

краснодар

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые следуют из Сочи в Крым, отменены не все, один отправится в Ялту в 10.30, по остальным решение принимается перевозчиками, сообщили РИА Новости в администрации города.Как ранее рассказали РИА Новости в Едином информационном центре автовокзалов Кубани, автобусы из Краснодара в Крым, отменены из-за происшествия на Крымском мосту."Решение по отправке автобусов из Сочи в Крым принимает сам перевозчик в связи с рекомендациями минтранса РФ. Сегодня отправится один автобус, по остальным двум перевозчик принимает решения", - сказал собеседник агентства.В целом, по его словам, в понедельник в республику должны отправиться три автобуса - в Ялту, Севастополь и Симферополь. Первый отправится в Ялту в 10.30, по двум автобусам еще принимается решение, согласно расписанию, они должны следовать из Сочи в Севастополь – в 15.20 по Москве, в Симферополь - в 23.00.То, что автобус из Сочи в Крым отправится 17 июля, подтвердили РИА Новости в справочной службе сочинского автовокзала. Там рассказали, что скорее всего автобусы пойдут через Краснодар или Таганрог.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

https://ria.ru/20230717/krym-1884543041.html

https://ria.ru/20230717/krym-1884544870.html

сочи

ялта

краснодар

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сочи, чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), ялта, краснодар