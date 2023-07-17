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Автобусы из Краснодара в Крым отменили - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
09:37 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884541304.html
Автобусы из Краснодара в Крым отменили
Автобусы из Краснодара в Крым отменили - РИА Новости, 17.07.2023
Автобусы из Краснодара в Крым отменили
Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:37
2023-07-17T09:37
туризм
краснодар
краснодарский край
белгородская область
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
вячеслав гладков
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре автовокзалов Краснодарского края". "Отменены до особого распоряжения Минтранса РФ", - сказала оператор информационного центра. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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краснодар, краснодарский край, белгородская область, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, вячеслав гладков, видео
Туризм, Краснодар, Краснодарский край, Белгородская область, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Вячеслав Гладков
Автобусы из Краснодара в Крым отменили
СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре автовокзалов Краснодарского края".
2023-07-17T09:37
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Автобусы из Краснодара в Крым отменили

Автобусы из Краснодара в Крым отменили из-за ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре автовокзалов Краснодарского края".
«
"Отменены до особого распоряжения Минтранса РФ", - сказала оператор информационного центра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
 
ТуризмКраснодарКраснодарский крайБелгородская областьСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мостуВячеслав Гладков
 
 
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