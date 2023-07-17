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Автобусы из Краснодара в Крым отменили

Автобусы из Краснодара в Крым отменили - РИА Новости, 17.07.2023

Автобусы из Краснодара в Крым отменили

Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:37

туризм

краснодар

краснодарский край

белгородская область

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

вячеслав гладков

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре автовокзалов Краснодарского края". "Отменены до особого распоряжения Минтранса РФ", - сказала оператор информационного центра. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.

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краснодарский край

белгородская область

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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T09:37 true PT1M09S

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Ольга Фомченкова

краснодар, краснодарский край, белгородская область, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, вячеслав гладков, видео