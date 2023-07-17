https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884541304.html
Автобусы из Краснодара в Крым отменили
Автобусы из Краснодара в Крым отменили - РИА Новости, 17.07.2023
Автобусы из Краснодара в Крым отменили
Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:37
2023-07-17T09:37
2023-07-17T09:37
туризм
краснодар
краснодарский край
белгородская область
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
вячеслав гладков
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Автобусы, которые должны были выезжать из Краснодара в Крым, отменили из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в "Едином информационном центре автовокзалов Краснодарского края". "Отменены до особого распоряжения Минтранса РФ", - сказала оператор информационного центра. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T09:37
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Автобусы из Краснодара в Крым отменили
Автобусы из Краснодара в Крым отменили из-за ЧП на Крымском мосту