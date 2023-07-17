https://ria.ru/20230717/ataka-1884546634.html

Захарова высказалась об атаке на Крымский мост

Захарова высказалась об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

Захарова высказалась об атаке на Крымский мост

Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:15

2023-07-17T10:15

2023-07-17T10:32

специальная военная операция на украине

россия

мария захарова

краснодарский край

чп на крымском мосту

республика крым

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края."Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки", - написала Захарова."Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков", - добавила она.Дипломат подчеркнула, что США и Великобритания "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".

https://ria.ru/20230717/most-1884544549.html

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

россия

краснодарский край

республика крым

украина

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