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Захарова высказалась об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 17.07.2023 (обновлено: 10:32 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ataka-1884546634.html
Захарова высказалась об атаке на Крымский мост
Захарова высказалась об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
Захарова высказалась об атаке на Крымский мост
Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:15
2023-07-17T10:32
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
краснодарский край
чп на крымском мосту
республика крым
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края."Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки", - написала Захарова."Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков", - добавила она.Дипломат подчеркнула, что США и Великобритания "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".
https://ria.ru/20230717/most-1884544549.html
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россия, мария захарова, краснодарский край, чп на крымском мосту, республика крым, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Украина
Захарова высказалась об атаке на Крымский мост

Представитель МИД Захарова обвинила киевский режим в атаке на Крымский мост

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
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"Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки", - написала Захарова.
"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков", - добавила она.
Дипломат подчеркнула, что США и Великобритания "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваКраснодарский крайЧП на Крымском мостуРеспублика КрымУкраина
 
 
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