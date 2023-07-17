https://ria.ru/20230717/asteroid-1884515375.html

Астероид Апофис способен уничтожить российский регион, заявил астроном

Астероид Апофис способен уничтожить российский регион, заявил астроном - РИА Новости, 17.07.2023

Астероид Апофис способен уничтожить российский регион, заявил астроном

Падение астероида Апофис могло бы уничтожить территорию, сравнимую с российским регионом, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:35

2023-07-17T03:35

2023-07-17T13:06

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Падение астероида Апофис могло бы уничтожить территорию, сравнимую с российским регионом, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.По его словам, последствия будут очень серьезные, но к глобальной катастрофе это не приведет."Для того чтобы случилась глобальная катастрофа, нужно тело от полутора километров в поперечнике. Но трехсотметровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли", — сказал Железнов.Астроном сравнил астероид с Челябинским болидом: Апофис примерно в десять раз больше в поперечнике, а значит, взрыв при его гипотетическом столкновении с Землей может оказаться в тысячу раз мощнее и составить десятки мегатонн. "Мощность взрыва будет измеряться уже десятками мегатонн — достаточно, чтобы стереть какой-нибудь штат или область", — добавил собеседник агентства. Если же Апофис упадет в океан, то, считает ученый, поднимется гигантское цунами, которое несколько раз обернется вокруг Земли."Волны будут достигать нескольких сотен метров, может, до километра. Они просто смоют всю береговую линию", — спрогнозировал он.Согласно последним расчетам, астероид Апофис, открытый в 2004 году, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. Примерно на таком отдалении от ее поверхности летают геостационарные спутники. Читайте полный текст интервью Николая Железнова >>

https://ria.ru/20230717/vspyshka-1884513093.html

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