Астероид Апофис способен уничтожить российский регион, заявил астроном
Астроном ИПА Железнов: астероид Апофис из-за размеров способен уничтожить регион России
© NASA / JPL-CalTechФотографии Апофиса, полученные телескопами NASA с 31 октября по 13 ноября 2012 года
Фотографии Апофиса, полученные телескопами NASA с 31 октября по 13 ноября 2012 года. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Падение астероида Апофис могло бы уничтожить территорию, сравнимую с российским регионом, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.
По его словам, последствия будут очень серьезные, но к глобальной катастрофе это не приведет.
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"Для того чтобы случилась глобальная катастрофа, нужно тело от полутора километров в поперечнике. Но трехсотметровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли", — сказал Железнов.
Астроном сравнил астероид с Челябинским болидом: Апофис примерно в десять раз больше в поперечнике, а значит, взрыв при его гипотетическом столкновении с Землей может оказаться в тысячу раз мощнее и составить десятки мегатонн.
"Мощность взрыва будет измеряться уже десятками мегатонн — достаточно, чтобы стереть какой-нибудь штат или область", — добавил собеседник агентства.
Если же Апофис упадет в океан, то, считает ученый, поднимется гигантское цунами, которое несколько раз обернется вокруг Земли.
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"Волны будут достигать нескольких сотен метров, может, до километра. Они просто смоют всю береговую линию", — спрогнозировал он.
Согласно последним расчетам, астероид Апофис, открытый в 2004 году, должен 13 апреля 2029 года пролететь на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. Примерно на таком отдалении от ее поверхности летают геостационарные спутники.